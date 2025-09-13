5 "gái phố sành điệu" trong Nhật Ký Vàng Anh 2006: Chuyện gì xảy ra với họ vậy?

Năm 2006, Nhật Ký Vàng Anh lần đầu lên sóng truyền hình và nhanh chóng trở thành hiện tượng của tuổi teen ngày ấy. Mỗi tập phim ngắn gọn nhưng lại khắc họa rõ nét những rung động đầu đời, chuyện học hành tình bạn - gia đình, khiến khán giả trẻ khi ấy “phát sốt”.

Đặc biệt, dàn nữ chính và phụ trong phim không chỉ ghi dấu bởi lối diễn hồn nhiên mà còn trở thành “biểu tượng nhan sắc học đường” một thời. Sau 19 năm, những cô gái ấy đã trưởng thành, thay đổi cả về ngoại hình lẫn cuộc sống. Nhưng gần như tất cả đều có một điểm chung là ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, nhan sắc ngày càng thăng hạn. So với ảnh gần 20 năm trước nhiều người ngỡ ngàng: Chuyện gì xảy ra với họ vậy? Sao họ không hề già đi?

Minh Hương - Vàng Anh đời đầu, nhan sắc dịu dàng vẫn vẹn nguyên

Ở phần 1, Minh Hương là gương mặt gắn liền với hình tượng Vàng Anh (tên nhật vật của cô trong phim) - cô nữ sinh ngoan hiền, dịu dàng và có chút nhút nhát. Khi ấy, nét đẹp trong trẻo, nụ cười hiền của Minh Hương khiến bao khán giả nhớ mãi.

Vai diễn từ gần 2 thập kỷ trước gắn liền với tên tuổi của Minh Hương.

Sau gần hai thập kỷ, Minh Hương vẫn giữ cho mình vẻ dịu dàng ngày nào. Dù ở tuổi U40, cô vẫn được nhận xét là trẻ trung, ngày càng sắc sảo, xinh đẹp. Lối ăn mặc kín đáo, giản dị càng khiến nữ diễn viên một thời thêm phần nền nã, thanh lịch.

Nhan sắc cô đỉnh cỡ này.

Hiện tại, Minh Hương đang làm MC, VTV cho kênh truyền hình An ninh TV. Sau khi làm vợ, làm mẹ của hai con, Minh Hương cũng hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật, để tập trung cho công việc chính, vun vén tổ ấm nhỏ

Hoàng Thùy Linh - Vàng Anh phần 2, ngày càng xinh đẹp và cá tính

Khi tiếp nối vai Vàng Anh trong phần 2, Hoàng Thùy Linh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Hình ảnh cô nữ sinh với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Sự thay đổi nhan sắc của Hoàng Thuỳ Linh.

19 năm sau, Hoàng Thùy Linh giờ đây gắn liền với hình ảnh một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô thay đổi rõ rệt về nhan sắc: từ trong sáng, giản dị sang sắc sảo. Gu thời trang thời thượng, phong cách trang điểm hiện đại giúp nữ ca sĩ luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện.

Hoàng Thùy Linh hiện tại thành công với vai trò ca sĩ.

Vân Hugo - cô bạn cá tính ngày nào nay U40 mà trẻ quá

Trong Nhật Ký Vàng Anh, Vân Hugo đảm nhận vai Minh cô bạn thân thẳng thắn, đôi lúc có chút nổi loạn nhưng lại rất được yêu mến. Cô mang đến cảm giác gần gũi, đúng chất “cô bạn lớp bên”.

Chưa thấy lúc nào không xinh luôn đó.

Theo thời gian, Vân Hugo ngày càng mặn mà, đằm thắm. Sắp chạm ngưỡng 40, bà mẹ 4 con khiến nhiều người ấn tượng với vóc dáng gọn gàng, phong cách hiện đại.

Diễm Hằng - “cô em gái” dễ thương

Diễm Hằng vào vai Trang - cô em gái hồn nhiên, nghịch ngợm, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Khi ấy, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười trong trẻo của cô rất được yêu mến.

Diễm Hằng trẻ trung lên trông thấy, cô cũng hạn chế hoạt động nghệ thuật, sống kín tiếng hơn.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, mỗi lần xuất hiện nhan sắc của Diễm Hằng vẫn gây chú ý - tươi tắn, trẻ trung. Hiện tại, ngoài làm diễn viên, cô còn làm thiết kế nội thất, họa sĩ.

Thanh Huyền - cô bạn “đanh đá”

Thanh Huyền từng để lại dấu ấn với vai Bích – cô bạn học đanh đá, hay châm chọc và tạo ra không ít kịch tính cho nhân vật chính. Gương mặt sắc sảo và lối diễn tự nhiên giúp Thanh Huyền dễ dàng gây chú ý dù chỉ đóng vai phụ.

Sự thay đổi nhan sắc sau gần 20 năm.

Sau 19 năm, Thanh Huyền không còn xuất hiện nhiều trong giới giải trí. Tuy vậy, nhan sắc của cô vẫn giữ được sự duyên dáng, sắc sảo.

19 năm trôi qua, 5 cô gái gắn liền với Nhật Ký Vàng Anh đã mỗi người một cuộc sống, một lựa chọn khác nhau. Nhưng điểm chung dễ thấy nhất chính là nhan sắc của họ đều ngày càng trưởng thành, mang bản sắc riêng. Với khán giả gần 20 năm, đây là những girl phố ấn tượng nhất!

(Tổng hợp)