5 loại củ quả “quét” mỡ máu cực đỉnh: 2 loại đầu tiên bán rẻ khắp chợ Việt

Mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu (LDL), luôn là nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, để kiểm soát mỡ máu, ngoài việc dùng thuốc khi cần thiết, chúng ta có thể bổ sung thêm một số loại thực phẩm có tác dụng giảm mỡ máu vào chế độ ăn.

5 loại củ quả hỗ trợ giảm mỡ máu

Theo tiến sĩ Pamela Mason, cố vấn cấp cao tại ADACT Medical, trung tâm nghiên cứu kiểm định dược phẩm Vương Quốc Anh, 5 loại củ quả dưới đây được cho là có thể hỗ trợ giảm mỡ máu.

1. Tỏi

Tỏi là thực phẩm được bán nhiều ở chợ Việt. Tỏi có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu rất tốt (Ảnh minh họa).

Tỏi từ lâu đã được biết đến với khả năng giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tỏi có thể giảm cholesterol xấu (LDL) và triglycerides trong máu. Ngoài ra, tỏi còn giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ tim khỏi các tác động tiêu cực. Bạn có thể thêm tỏi vào các món ăn hàng ngày hoặc sử dụng viên tỏi bổ sung theo chỉ định của bác sĩ để đạt được hiệu quả tối ưu.

2. Gừng

Gừng cũng có tác dụng giảm mỡ máu (Ảnh minh họa).

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong bếp mà còn là một loại thảo dược tuyệt vời giúp giảm cholesterol. Một nghiên cứu cho thấy khi sử dụng gừng với liều 1600mg mỗi ngày trong 12 tuần, mức cholesterol của những người tham gia đã giảm đáng kể.

Gừng có tác dụng giảm viêm, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Bạn có thể sử dụng gừng tươi, pha trà gừng hoặc thêm vào món ăn để tận dụng hết lợi ích của nó.

3. Nhân sâm

Nhân sâm (Ảnh minh họa).

Nhân sâm là một loại thảo dược nổi tiếng không chỉ vì tác dụng bồi bổ sức khỏe mà còn có khả năng làm giảm cholesterol. Một nghiên cứu công bố trên Journal of Ethnopharmacology cho thấy nhân sâm có thể làm giảm cả cholesterol tổng thể và cholesterol xấu (LDL) trong máu. Việc bổ sung nhân sâm vào chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ tim mạch và nâng cao sức khỏe tổng thể.

4. Nam việt quất

Nam việt quất (Ảnh minh họa).

Nam việt quất không chỉ là trái cây bổ dưỡng mà còn mang lại lợi ích cho những người có mức cholesterol cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nam việt quất có thể giúp cải thiện chỉ số lipid trong máu, giảm cholesterol xấu và tăng cường chức năng tim mạch. Sử dụng nước ép nam việt quất hoặc quả tươi có thể giúp bạn duy trì mức cholesterol ổn định và cải thiện sức khỏe tim mạch.

5. Việt quất

Việt quất (Ảnh minh họa).

Việt quất là một loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quả việt quất có thể giúp cải thiện chỉ số lipid trong máu, giảm cholesterol xấu và duy trì sự khỏe mạnh của các mạch máu.

Lời kết

Để duy trì mức mỡ máu khỏe mạnh,hãy thử bổ sung các loại củ quả như tỏi, gừng, nhân sâm, nam việt quất và việt quất vào thực đơn hàng ngày. Việc làm này không chỉ giúp giảm mỡ máu mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như tăng cường miễn dịch, giảm huyết áp và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý mạn tính.