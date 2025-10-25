Mỡ máu cao vút bất ngờ hạ về mức bình thường: Bác sĩ thốt lên "5 thói quen này rất đáng học hỏi”

Mỡ máu tăng cao là một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp. Tình trạng tăng mỡ máu trong thời gian dài mà không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề sức khỏe tim mạch nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm, mọi người vẫn có thể cải thiện tình trạng tăng mỡ máu bằng cách thực hiện các thói quen lành mạnh hàng ngày. Câu chuyện của bà Trương, 48 tuổi ở Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình.

Một năm trước, trong lần khám sức khỏe, bà Trương phát hiện chỉ số triglyceride trong máu tăng vọt, chạm mức 5,8 mmol/L. Bác sĩ cảnh báo nếu không kiểm soát kịp thời, bà Trương có thể đối diện nguy cơ viêm tụy cấp và bệnh tim mạch. Bà Trương chia sẻ, bản thân thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ, sử dụng rượu bia, hay thức khuya. Bác sĩ cho biết đây là những nguyên nhân khiến bà bị tăng mỡ máu và khuyên bà cần thay đổi lối sống.

Lo lắng cho tình trạng sức khỏe nên bà Trương quyết định thay đổi thói quen hàng ngày để cải thiện tình trạng tăng mỡ máu.

Một năm trước bà Trương được chẩn đoán bị tăng mỡ máu. (Ảnh minh hoạ)

Gần đây, bà Trương đi khám lại, kết quả xét nghiệm máu khiến bác sĩ điều trị cho bà phải bất ngờ. Chỉ số triglyceride trong máu của bà Trương giảm còn 1,7 mmol/L, mức nằm trong giới hạn bình thường. Bà Trương cũng tiết lộ với bác sĩ rằng trong 1 năm qua bà đã kiên trì thực hiện 5 thay đổi nhỏ trong lối sống.

5 thói quen giúp hạ mỡ máu

1. Điều chỉnh thói quen ăn tối

Bà Trương hiểu rõ tác động của thói quen ăn tối lên chỉ số mỡ máu do đó bà chỉ ăn no khoảng 70% vào buổi tối và tránh tiêu thụ đồ chiên rán và đồ ngọt vào buổi tối. Sau 8 giờ tối, bà Trương chỉ uống nước lọc và không ăn thêm bất cứ thực phẩm nào. Theo bà Trương, việc kiểm soát lượng thức ăn trong bữa tối có thể giúp ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa lipid.

2. Duy trì đi bộ 8.000 bước mỗi ngày

Để kiểm soát chỉ số mỡ máu, bà Trương bắt đầu tăng cường tập luyện. Bà Trương chọn đi bộ 8000 bước và leo cầu thang bộ mỗi ngày. Thời gian tập được cố định vào buổi sáng và buổi tối. Theo trang QQ News, các bài tập như đi bộ và leo cầu thang có thể giúp đốt mỡ, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ giảm mỡ máu.

Đi bộ có thể giúp cải thiện chỉ số mỡ máu. (Ảnh minh hoạ)

3. Ưu tiên ăn các ngũ cốc nguyên cám

Bà Trương đã thay thế các loại ngũ cốc tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng, bánh bao,... và chuyển sang ăn các loại ngũ cốc nguyên cám như gạo lứt, yến mạch… Theo bà Trương, các thực phẩm này giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan và hạn chế tích tụ mỡ trong cơ thể. Đây là bước quan trọng để hạ mỡ máu tự nhiên.

4. Uống sữa chua ít đường vào buổi sáng

Mỗi buổi sáng, bà Trương đều uống một cốc sữa chua ít đường, kết hợp ăn với yến mạch hoặc các loại hạt. Điều này giúp cơ thể bổ sung lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện hệ tiêu hóa. Các lợi khuẩn probiotics có thể giúp giảm cholesterol “xấu” LDL và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol “tốt” HDL trong máu.

5. Giữ tâm trạng ổn định, ngủ đúng giờ

Trước kia, bà Trương thường thức khuya, ngủ ít và chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, trong suốt 1 năm qua, bà Trương cố gắng đi ngủ trước 22h30 và thức dậy lúc 7h sáng. Bà cũng tập thiền để điều chỉnh tâm trạng, giảm căng thẳng mỗi sáng. Thói quen ngủ đủ giấc cũng góp phần giúp bà hạ mỡ máu hiệu quả.

Sau khi nghe chia sẻ từ bà Trương, bác sĩ đã hết lời khen: “Những thói quen này rất đáng học hỏi và có thể đem lại hiệu quả cải thiện chỉ số mỡ máu”.

Thông qua trường hợp của bà Trương, bác sĩ lưu ý rằng điều chỉnh mỡ máu không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà người bệnh cần cố gắng thay đổi lối sống lành mạnh. Ngay cả khi chỉ thay đổi 1-2 thói quen như ăn ít hơn vào bữa tối hoặc đi bộ 30 phút mỗi ngày, sức khỏe của mọi người cũng sẽ được cải thiện tích cực.