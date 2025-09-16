5 mỹ nhân Việt má lúm phú quý "trời ban", gái Trung, gái Hàn chi cả trăm triệu dao kéo chưa chắc đẹp bằng

Má lúm đồng tiền từ lâu đã được xem là một trong những “đặc quyền nhan sắc” hiếm có. Trong showbiz Việt, có không ít mỹ nhân khiến dân tình “lụi tim” nhờ đôi lúm tự nhiên cực duyên. Ở vài nước châu Á, có cả Trung Quốc vài năm gần đây, dịch vụ tạo má lúm đồng tiền trở thành một trong những trào lưu làm đẹp hot, với chi phí dao động từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng.

Không ít cô gái sẵn sàng chi mạnh tay chỉ để sở hữu đôi lúm khi cười. Thứ mà 5 cô gái Việt dưới đây vốn sở hữu sẵn.

Khánh Vân

Khánh Vân được khán giả biết đến qua vai Trà Long trong Mắt Biếc và hiện vẫn hoạt động năng nổ với vai trò diễn viên. Một trong những điểm nhấn nổi bật trên gương mặt cô chính là đôi má lúm đồng tiền rõ nét, cười nhẹ đã thấy.

Má lúm đồng tiền hai bên cực duyên dáng của Khánh Vân.

Đôi lúm hai bên không chỉ giúp gương mặt Vân vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, mà còn cực hợp với những vai diễn tươi sáng, hoạt bát. Trong nhiều bức ảnh hậu trường, chỉ cần Vân cười là netizen auto thả tim, khen “cưng xỉu”. Có thể nói, má lúm đồng tiền chính là vũ khí tạo nên sức hút riêng biệt của Khánh Vân.

Má lúm "hiếm có" của Khánh Vân.

Trúc Anh

Trúc Anh được biết đến như “nàng thơ” của màn ảnh Việt, nổi bật với vai Hà Lan trong Mắt Biếc. Hình tượng của cô gắn liền với vẻ đẹp trong trẻo, mong manh; dù vài năm gần đây Trúc Anh tăng cân nhẹ, nét duyên và thần thái vẫn khiến người đối diện khó rời mắt.

Trúc Anh có má lúm cực xinh.

Hiện tại, tuy đã tăng cân nhưng má lúm vẫn là điểm duyên dáng của cô nàng khi cười.

Điểm nhấn trên gương mặt cô chính là đôi má lúm đồng tiền nhẹ nhàng, không quá sâu nhưng lại cực “ăn ảnh”. Khi cô cười mỉm, má lúm thoáng hiện, tạo cảm giác dịu dàng, chuẩn vibe nàng thơ.

Nguyễn Bùi Nam Phương (Bống)

Cô nàng nổi tiếng khi tham dự cuộc thi Miss Teen 2017, gây chú ý với nhan sắc đậm chất "thanh xuân vườn trường". Điểm nhấn đặc biệt nhất vẫn phải kể đến nụ cười tươi, để lộ má lúm duyên dáng, vừa tươi sáng vừa ngọt ngào, tạo nên nét duyên rất riêng mà khó ai có thể nhầm lẫn.

Bống trong loạt ảnh đời thường.

Cô và streamer Win.D (tên thật là Nguyễn Minh Duy, SN 1996) vừa kết hôn vào tháng 3 vừa qua. Hiện tại, Bống vừa quản lý công việc kinh doanh của gia đình, chăm chỉ chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội, được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng, không hề già đi.

Mi Vân

Nhắc tới Mi Vân là nhắc tới một phần ký ức tuổi teen của thế hệ 9X.

Mi Vân ngày xưa.

Má lúm của Mi Vân từ lâu đã trở thành điểm nhận diện. Khi cô cười, lúm đồng tiền sâu hai bên giúp gương mặt thêm phần trẻ trung, dù nay đã là mẹ hai con. Trên mạng xã hội, mỗi lần Mi Vân đăng ảnh mới, dân tình lại khen cô "đẹp y nguyên như xưa", và khen má lúm đồng tiền là yếu tố giữ cho gương mặt luôn tươi tắn.

Mi Vân hiện tại.

Huyền Lizzie

Huyền Lizzie nổi từ những bộ phim truyền hình trên màn ảnh VTV.

Huyền Lizzie có má lúm cực xinh.

Ngoài đời, Huyền Lizzie sở hữu nụ cười rất "ăn điểm", và má lúm sâu là điểm cộng lớn. Khi cô cười, gương mặt như toả nắng, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi, khác hẳn vẻ nghiêm nghị của một số vai diễn. Có thể nói, lúm đồng tiền là "chìa khoá" khiến fan luôn cảm thấy kết nối với Huyền Lizzie cả trong phim lẫn đời thực.

U40 rồi mà cổ cỡ này đó.

Vì sao má lúm tự nhiên lại “gây thương nhớ” đến vậy?

Má lúm đồng tiền hình thành do một biến thể nhỏ của cơ gò má: khi cười, vùng da lõm xuống tạo thành lúm. Đây là đặc điểm di truyền, không phải ai cũng may mắn sở hữu. Chính sự “độc quyền trời cho” này khiến má lúm trở thành đặc quyền nhan sắc, mang đến nét duyên dáng và sức hút rất riêng.

Tại châu Á, nhiều người còn xem má lúm là “tướng phú quý”, tượng trưng cho may mắn. Vì thế, dịch vụ tạo má lúm ở Trung Quốc hay Hàn Quốc rất được ưa chuộng, với chi phí từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng....