5 nam chính so kè phòng vé: Kiều Minh Tuấn dẫn đầu, Thái Hòa 'hụt hơi'

Phòng vé dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sôi động hiếm thấy của điện ảnh Việt, khi 5 dự án gồm Heo năm móng, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Anh Hùng, Trùm Sò và Đại tiệc trăng máu 8 cùng lúc ra rạp. Không chỉ là cuộc đua của các đạo diễn, đây còn là màn so kè trực diện của những cái tên ''bảo chứng phòng vé''.

Trong cuộc đua ấy, Kiều Minh Tuấn đang tạm thời chiếm ưu thế nhờ màu sắc vai diễn mới mẻ và sức hút từ thể loại kinh dị, trong khi Thái Hòa và Vân Sơn tạo nên thế đối đầu đáng chú ý giữa hai phong cách diễn xuất.

Dẫn đầu phòng vé năm nay là bộ phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Bộ phim vượt mốc 100 tỷ sau một tuần chiếu sớm. Thành tích này cũng giúp bộ phim trở thành dự án điện ảnh thứ 7 cán mốc doanh thu trăm tỷ trong năm nay.

Trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Kiều Minh Tuấn rũ bỏ hình ảnh hài hước quen thuộc để hóa thân thành một pháp sư điềm tĩnh, gai góc. Nhân vật của anh không chỉ đối đầu với những thế lực siêu nhiên mà còn mang nặng chiều sâu nội tâm, buộc nam diễn viên phải tiết chế biểu cảm và giữ nhịp diễn tinh tế hơn thường thấy.

Nam diễn viên cho biết đây là một trong những lựa chọn mạo hiểm tiếp theo trong sự nghiệp. Thử thách đến từ chính thể loại kinh dị là điều vốn khiến anh nhiều năm e dè. Chỉ khi bị thuyết phục bởi câu chuyện phim cùng bối cảnh văn hóa Tây Bắc giàu chất liệu, anh mới quyết định nhận lời.

Quá trình quay phim cũng không hề dễ dàng. Ở một cảnh treo ngược, đạo cụ bất ngờ gặp sự cố khiến Kiều Minh Tuấn rơi xuống. Bên cạnh đó, việc phải thực hiện nhiều phân đoạn dưới mưa lạnh trong khi có tiền sử viêm xoang khiến anh gặp không ít trở ngại, thậm chí khó thở khi nước và máu đạo cụ chảy ngược vào mũi. Dẫu vậy, chính những trải nghiệm khắc nghiệt này lại trở thành động lực để nam diễn viên dốc sức cho vai diễn.

Chính sự thay đổi này giúp Kiều Minh Tuấn trở thành gương mặt nổi bật nhất mùa phim. Khi dòng phim kinh dị – tâm linh đang có lợi thế phòng vé, lựa chọn của anh được xem là bước đi khôn ngoan để gia tăng sức hút với khán giả đại chúng.

Sự trở lại của Vân Sơn là một trong những yếu tố gây tò mò nhất trong Đại tiệc trăng máu 8. Sau hơn 20 năm vắng bóng điện ảnh Việt, nam danh hài vào vai đạo diễn Tâm OK từng bị gắn mác “làm phim rác” nhưng nuôi tham vọng thay đổi. Ông nhận lời thực hiện một bộ phim để đời, đem lại niềm tự hào cho con. Bộ phim bằng cú máy duy nhất và phát sóng trực tiếp trên nền tảng số.

Không còn là hình ảnh hài kịch quen thuộc, Vân Sơn mang đến màu sắc trầm hơn, nhiều chiêm nghiệm hơn. Điều khiến Vân Sơn tâm đắc nhất là thông điệp về những con người nuôi dưỡng đam mê. Sau khi phim chiếu, khán giả dành nhiều lời khen cho Vân Sươn bởi phong độ lẫn nhiệt huyết diễn xuất ở tuổi 65.

Với Anh Hùng, Thái Hòa tiếp tục khai thác thế mạnh diễn xuất nội tâm. Anh vào vai một người cha đơn thân đứng trước lựa chọn nghiệt ngã: cứu con hay trở thành kẻ tội đồ.

Hùng (Thái Hòa) là tài xế taxi cùng đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) thực hiện phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ để cứu con gái đang bị suy gan.

Anh hùng khai thác đề tài từ thiện trong xã hội - chủ đề không mới, khó tạo bất ngờ. Điểm mạnh lớn nhất của phim nằm ở diễn xuất của Thái Hòa, giúp khán giả có niềm tin đây là tác phẩm có sức hút nhất định.

Vai diễn mang nhiều đất diễn cảm xúc, nhưng lại đi theo “vùng an toàn” quen thuộc của nam diễn viên. Dù vẫn đủ sức thuyết phục, Thái Hòa chưa tạo được cú bật mới sau nhiều năm chinh phục phòng vé. Đây có thể là điểm khiến anh hụt hơi trong cuộc đua năm nay.

Trong Heo năm móng, Trần Ngọc Vàng có bước chuyển mình đáng chú ý khi rời bỏ hình tượng lãng tử để thử sức với dạng vai nhiều góc tối. Nhân vật người cha trở về quê chữa bệnh cho con không chỉ mang màu sắc gia đình mà còn bị cuốn vào không gian tâm linh đầy ám ảnh.

Các phân đoạn cao trào, đặc biệt là những cảnh đối đầu căng thẳng, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của nam diễn viên. Anh bắt đầu kiểm soát tốt hơn cảm xúc, dám “đẩy” nhân vật đến những trạng thái cực đoan thay vì giữ sự an toàn như trước. Trần Ngọc Vàng đang cho thấy tín hiệu của một diễn viên sẵn sàng bứt phá, yếu tố có thể tạo bất ngờ trong đường đua.

Trùm Sò đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh sau thời gian dài vắng bóng. Không chỉ đóng chính, anh còn kiêm đạo diễn và đồng biên kịch – một lựa chọn nhiều rủi ro nhưng cũng cho thấy tham vọng kiểm soát toàn bộ dự án.

Vẫn trung thành với phong cách hài hước, gần gũi, Trùm Sò hướng đến khán giả đại chúng với câu chuyện làng quê pha yếu tố phiêu lưu. Tuy nhiên, việc “ôm đồm” nhiều vai trò khiến tác phẩm khó đạt độ tròn trịa. Phim xếp cuối bảng và có đà tăng trưởng chậm chạp trong số các bộ phim Việt cùng ra rạp dịp này.