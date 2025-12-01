5 nhân tố này có thể dẫn dắt đà bứt phá của chứng khoán Việt Nam năm 2026

Tại hội thảo Kafi Insight với chủ đề “Đầu tư 360° - Tối ưu tài sản, đón đầu cơ hội” , ông Trịnh Duy Viết – Giám đốc Chiến lược Kafi nhận định động lực lớn nhất của nền kinh tế giai đoạn tới là mục tiêu tăng trưởng hai chữ số mà Chính phủ đặt ra cho năm 2026. Để đạt được mức tăng trưởng này, tín dụng buộc phải mở rộng mạnh hơn, kéo theo tốc độ tăng cung tiền cao hơn trong ngắn hạn và áp lực lạm phát cũng tăng tương ứng.

Ông Viết cho rằng giai đoạn 2020–2025, tăng trưởng cung tiền chậm hơn tăng trưởng tín dụng do có một dòng vốn ròng chảy ra khỏi Việt Nam. “Nếu mục tiêu tăng trưởng hai chữ số được đặt ra cho năm 2026, nền kinh tế bắt buộc phải đẩy nhanh tốc độ cung tiền. Trong đó, tiêu dùng và tín dụng sẽ đóng vai trò quyết định, với tăng trưởng tín dụng năm tới phải cao hơn con số 16% ước tính của năm nay”, ông nhấn mạnh.

Về lạm phát, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới chịu sức ép lạm phát lớn, Việt Nam vẫn duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định. Điều này xuất phát từ vòng quay tiền thấp làm cho cung tiền chưa phản ánh đầy đủ vào GDP và CPI, đồng thời rổ hàng hóa CPI của Việt Nam có tỷ lệ lớn là các mặt hàng trong nước chủ động được nguồn cung, ít phụ thuộc vào biến động quốc tế.

Nhìn chung, chuyên gia cho rằng nền kinh tế đang ghi nhận ba điểm sáng quan trọng, đầu tiên là tiêu dùng phục hồi mạnh mẽ và trở thành trụ đỡ cho tăng trưởng, hoạt động đầu tư tăng tốc với vai trò dẫn dắt của đầu tư công và thương mại quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, góp phần củng cố sự ổn định và triển vọng tích cực của nền kinh tế.﻿

﻿5 động lực để TTCK bước vào pha tăng trưởng trong năm 2026

Nhận định về thị trường chứng khoán, chuyên gia Kafi cho rằng nhiều khả năng thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 nhờ 5 động lực chủ chốt đang hội tụ.

Đầu tiên là cú hích đến từ cải cách thể chế và thúc đẩy đầu tư. Hàng loạt nghị quyết phát triển kinh tế của Trung ương đã đi vào triển khai thực tế, trong đó nổi bật là việc chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị xuống hai cấp, giúp bộ máy vận hành nhanh gọn và hiệu quả hơn.

Những cải cách mạnh mẽ này được kỳ vọng sẽ giải phóng lượng tài sản trị giá gần 50% GDP – vốn đang bị “đóng băng” tại các dự án chưa được triển khai. Khi nút thắt này được tháo gỡ, tốc độ quay vòng tiền sẽ tăng lên đáng kể, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng mà không gây áp lực quá lớn lên cung tiền.

Động lực thứ hai đến từ việc khuyến khích khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng trọng điểm như metro, đường sắt, sân bay. Việc này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho ngân sách mà còn tăng hiệu quả đầu tư, bởi khu vực tư nhân thường có khả năng vận hành linh hoạt và tối ưu hơn.

Song song đó, nhu cầu năng lượng được dự báo tăng 10–15% trong bối cảnh tăng trưởng GDP hai chữ số, buộc Việt Nam phải thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng cũng như mở rộng hợp tác với tư nhân. Sự ra đời của nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp nhà nước cũng được kỳ vọng tạo cú hích cho tiến trình cổ phần hóa, niêm yết và thoái vốn giai đoạn tới.

Đối với động lực thứ ba, khi GDP tăng tốc, nhóm doanh nghiệp niêm yết sẽ là bộ phận hưởng lợi rõ rệt nhất . Tăng trưởng lợi nhuận thường đi theo chu kỳ tăng trưởng kinh tế, vì đây là nhóm doanh nghiệp có nền tảng tốt, khả năng mở rộng mạnh và độ minh bạch cao. Với kịch bản GDP năm 2026 đạt hai chữ số, lợi nhuận của khối doanh nghiệp niêm yết được dự báo có thể tăng thêm 20–30%, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Một yếu tố khác cũng mang tính quyết định là dòng vốn ngoại. Sau 5 năm liên tục rút khỏi các thị trường mới nổi, vốn ngoại được kỳ vọng sẽ quay trở lại khi rủi ro vĩ mô toàn cầu hạ nhiệt. Trong bối cảnh Việt Nam được nâng hạng, thị trường sẽ trở thành điểm đến ưu tiên của các quỹ quốc tế. Với các quỹ ETF, dòng tiền chảy vào có thể đạt 400–500 triệu USD, còn các quỹ chủ động được dự báo mang lại lượng vốn lớn hơn nhiều.

Động lực thứ tư là nguồn cung hàng hóa gia tăng thông qua làn sóng IPO, niêm yết mới và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Khi thị trường có thêm các cổ phiếu quy mô lớn, minh bạch và hoạt động trong những ngành nghề chiến lược, tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ được nâng lên đáng kể. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thị trường chứng khoán có thể mở rộng về chiều sâu và duy trì thanh khoản cao.

Cuối cùng, yếu tố định giá đang trở thành điểm cộng đáng chú ý. P/E thị trường hiện quanh mức 14,5–14,7, thấp hơn mức trung bình lịch sử dù triển vọng tăng trưởng GDP và EPS đang cải thiện rõ rệt. Điều này cho thấy dư địa tăng giá vẫn còn lớn. Khi nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng hai chữ số của nền kinh tế, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận mặt bằng định giá cao hơn, từ đó tạo thêm động lực cho thị trường đi lên bền vững trong năm 2026.