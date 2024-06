5 thói quen ăn sáng làm giảm tuổi thọ, là ''kẻ thù'' nguy hiểm của sức khỏe: Nhiều người vẫn thực hiện hàng ngày

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra sự liên hệ chặt chẽ giữa việc ăn sáng với sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Những bữa sáng lành mạnh, đủ chất sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường và tim mạch.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người trong chúng ta vẫn đang duy trì thói quen ăn sáng không lành mạnh mà bản thân không hề biết. Dưới đây là 5 kiểu ăn sáng mà bạn nên tránh vì chúng có thể rút ngắn tuổi thọ và gây nhiều bệnh nguy hiểm.

1. Nước ép trái cây

Một nghiên cứu năm 2019 của Đại học Harvard cho thấy uống thêm nửa ly nước ép trái cây mỗi buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên đến 16%. Dữ liệu này được chỉ ra từ nghiên cứu có sự tham gia của hơn 190.000 nam giới và phụ nữ.

Tác giả nghiên cứu, giáo sư Frank Hu giải thích: “Kết quả nghiên cứu phù hợp với các khuyến nghị hiện tại về việc thay thế đồ uống có đường bằng đồ uống không calo, không chứa chất làm ngọt nhân tạo. Mặc dù nước ép trái cây có chứa một số chất dinh dưỡng nhưng mức tiêu thụ chúng nên ở mức vừa phải."

2. Ăn thịt xông khói, thịt chế biến sẵn

Chỉ ăn một miếng thịt xông khói hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các nhà nghiên cứu của một nghiên cứu năm 2019 phát hiện ra rằng thịt chế biến sẵn, chẳng hạn như xúc xích hoặc thịt xông khói, có nguy cơ lớn hơn thịt đỏ. Theo đó, ăn 25 gram thịt chế biến sẵn gần tương đương với một lát thịt xông khói mỏng có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng (đại tràng) lên 20%.

3. Uống nước ép bưởi

Có một số loại thuốc có tương tác tiêu cực khi kết hợp với bưởi và nước ép bưởi. Ví dụ, bưởi chưa qua chế biến có thể gây tương tác với thuốc felodipin được sử dụng để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp).

Theo Harvard Health, bưởi cũng có thể gây nguy hiểm khi kết hợp với một số loại thuốc phổ biến dùng điều trị cholesterol cao và trầm cảm. Do đó, bạn nên tránh uống nước ép bưởi vào buổi sáng khi đang dùng thuốc điều trị cholesterol cao, huyết áp áp cao.

4. Bỏ bữa sáng

Nhiều người thường không ăn sáng hoặc bỏ bữa sáng vì một số lý do mà không biết đây là thói quen vô cùng nguy hiểm tới sức khỏe của bản thân. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bỏ bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ thừa cân hoặc béo phì. Thực tế, khi bỏ bữa sáng con người sẽ cảm thấy đói và ăn nhiều hơn trong các bữa ăn khác trong ngày.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí về tim mạch của Mỹ, Journal of the American College of Cardiology trên 6.550 người trưởng thành ở Mỹ cho thấy những người bỏ bữa sáng có nguy cơ tử vong liên quan đến tim mạch cao hơn 87% so với những người ăn sáng. Vì thói quen này có thể dẫn đến mức cholesterol cao và huyết áp cao.

5. Uống cà phê đen

Một nghiên cứu năm 2020 của các nhà khoa học tại Đại học Bath (Anh) cho biết uống cà phê đen trước khi ăn sáng có thể có tác động tiêu cực đến việc kiểm soát lượng đường trong máu, yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Đồng tác giả của nghiên cứu, giáo sư James Betts cho biết:“Nói một cách đơn giản, khả năng kiểm soát lượng đường trong máu sẽ bị suy giảm khi thứ đầu tiên chúng ta tiếp nạp vào cơ thể là cà phê, đặc biệt là sau một đêm mất ngủ.”

Theo Eat This, Not That