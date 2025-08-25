Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-08-2025 - 15:50 PM | Tài chính quốc tế

Từ ông trùm Marvel đến người đứng sau Chanel đều không được thế giới biết đến nhiều.

Trong một thế giới mà các tỷ phú như Elon Musk hay Jeff Bezos thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, có một nhóm nhỏ những người siêu giàu lại chọn lối sống hoàn toàn ngược lại. Họ điều hành những đế chế kinh doanh có sức ảnh hưởng toàn cầu nhưng lại sống một cuộc đời vô cùng kín tiếng, tránh xa mọi sự chú ý của truyền thông. Họ là những "phù thủy" đứng sau bức màn, điều khiển hàng tỷ USD mà ít ai biết mặt biết tên. Dưới đây là 5 tỷ phú bí ẩn nhất thế giới, những người coi trọng sự riêng tư hơn bất kỳ ánh hào quang nào.

1. Gia tộc Mars - Đế chế kẹo ngọt bí ẩn

Với khối tài sản khổng lồ hơn 140 tỷ USD, gia tộc Mars là một trong những gia đình giàu có nhất thế giới, vượt qua cả những gia tộc nổi tiếng như Koch hay Walton. Họ là chủ sở hữu của Tập đoàn Mars, Inc. - đế chế bánh kẹo và thực phẩm đằng sau các thương hiệu quen thuộc như M&M's, Snickers, Twix, Milky Way, và thức ăn cho thú cưng Pedigree. 

Thế nhưng, sự giàu có của họ tỷ lệ nghịch với sự xuất hiện trước công chúng. Các thành viên trong gia đình Mars, hiện do Jacqueline, John và Forrest Jr. điều hành, hiếm khi xuất hiện trước ống kính hay trả lời phỏng vấn.

5 tỷ phú bí ẩn nhất thế giới- Ảnh 1.

Jacqueline Mars (ở giữa) sở hữu 24 tỷ USD cổ phần tại Mars Inc, công ty được ông nội bà xây dựng

Bí ẩn của họ bắt nguồn từ người sáng lập, Frank Mars, người tin rằng công việc kinh doanh nên được giữ kín. Triết lý này được truyền lại cho các thế hệ sau, tạo nên một "tường thành" về sự riêng tư. Họ không chỉ tránh xa truyền thông mà còn từ chối niêm yết công ty trên sàn chứng khoán, đảm bảo không phải công khai thông tin tài chính hay chịu sự giám sát của công chúng.

2. Philip Anschutz - Tỷ phú ẩn dật đa lĩnh vực

Philip Anschutz là một doanh nhân người Mỹ với một sự nghiệp đồ sộ và khối tài sản ròng khoảng 11 tỷ USD, nhưng ông lại là một trong những tỷ phú ít được biết đến nhất. Ông đã xây dựng khối tài sản của mình từ nhiều ngành khác nhau, từ thăm dò dầu mỏ, đường sắt, viễn thông cho đến bất động sản và giải trí.

5 tỷ phú bí ẩn nhất thế giới- Ảnh 2.

Điều làm nên sự bí ẩn của Philip Anschutz là việc ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông được biết đến là một người đàn ông của gia đình, sống một cuộc sống đơn giản, không phô trương. Mặc dù sở hữu những tài sản nổi tiếng như Anschutz Entertainment Group (AEG) - đơn vị tổ chức lễ hội âm nhạc Coachella và sở hữu các đội thể thao danh tiếng, ông luôn giữ khoảng cách với sự hào nhoáng của thế giới giải trí. Ông chỉ thực hiện một vài cuộc phỏng vấn trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, và các cuộc phỏng vấn này thường chỉ tập trung vào công việc từ thiện hoặc các dự án đặc biệt.

3. Anh em nhà Wertheimer - Tấm màn bí mật của Chanel

Đằng sau một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ nhất thế giới - Chanel, là hai anh em Alain và Gérard Wertheimer. Họ là cháu trai của Pierre Wertheimer, đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel. Dù là người thừa kế và nắm quyền điều hành đế chế Chanel, cả hai anh em đều sống một cuộc sống ẩn dật.

5 tỷ phú bí ẩn nhất thế giới- Ảnh 3.

Họ hiếm khi xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang của Chanel, và nếu có, họ sẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tránh xa ống kính phóng viên. Họ tin rằng sự chú ý nên dành cho các nhà thiết kế và sản phẩm của thương hiệu, chứ không phải cho bản thân họ. Triết lý này đã giúp họ duy trì vị thế của Chanel như một biểu tượng của sự sang trọng, bí ẩn và độc quyền. Thay vì xuất hiện trên mặt báo, họ dành thời gian quản lý các dự án kinh doanh khác, bao gồm cả một số vườn nho nổi tiếng.

4. Isaac "Ike" Perlmutter - Ông trùm bí ẩn của Marvel

Isaac Perlmutter là một tỷ phú người Israel-Mỹ, cựu Giám đốc điều hành của Marvel Comics. Mặc dù không phải là người sáng lập, nhưng ông được công nhận là người đã vực dậy Marvel từ bờ vực phá sản vào những năm 1990. Sau khi Disney mua lại Marvel với giá 4 tỷ USD, Ike vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đưa các siêu anh hùng ra màn ảnh rộng.

5 tỷ phú bí ẩn nhất thế giới- Ảnh 4.

Tuy nhiên, ông lại nổi tiếng với sự kín đáo và bí ẩn đến mức gần như không có bất kỳ tấm ảnh nào của ông được công khai trên truyền thông. Có nhiều câu chuyện kể rằng Ike thường cải trang khi tham dự các buổi công chiếu phim hay sự kiện, nhằm tránh bị nhận diện. Sự ẩn dật này khiến ông trở thành một nhân vật "huyền thoại" trong giới kinh doanh.

5. Frederick Barclay - Tỷ phú ẩn dật trên hòn đảo riêng

Cùng với người anh song sinh quá cố David Barclay, Frederick Barclay là một trong "những tỷ phú bí ẩn khét tiếng nhất Vương quốc Anh". Hai anh em này sở hữu một khối tài sản khổng lồ từ nhiều lĩnh vực, từ truyền thông (tờ Telegraph) cho đến khách sạn hạng sang (The Ritz London).

5 tỷ phú bí ẩn nhất thế giới- Ảnh 5.

Điều làm nên sự bí ẩn của họ là cuộc sống xa lánh thế giới bên ngoài. Cặp đôi tỷ phú này đã mua một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Guernsey và xây dựng một lâu đài theo phong cách Gothic để sinh sống. Họ hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng hay trả lời phỏng vấn. Các bức ảnh của họ vô cùng hiếm, và các thông tin về đời tư cũng được giữ kín tuyệt đối. Sự ẩn dật này đã tạo nên một "huyền thoại" về những ông trùm quyền lực nhưng sống trong một thế giới riêng biệt.

Một tỷ phú tự sát, lao đầu vào tàu hỏa vì liên quan đến vụ án lừa đảo 15 tỷ USD, người từng giàu nhất thế giới có liên quan

Theo Thanh Huyền

Doanh nghiệp & tiếp thị

