6 doanh nghiệp Việt vượt mốc vốn hoá 10 tỷ USD, có hai cái tên liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng

Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) cho biết tính đến ngày 30/9, sàn này ghi nhận 50 doanh nghiệp niêm yết đạt vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong số đó có 6 doanh nghiệp vượt mốc 10 tỷ USD, bao gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB).

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HoSE hiện đạt hơn 7,20 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ 0,97% so với tháng trước. Con số này tương đương khoảng 62,58% GDP năm 2024 và chiếm hơn 94,64% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Danh sách 6 doanh nghiệp vượt mốc 10 tỷ USD có 2 doanh nghiệp “họ” Vin liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng.

Trong đó, Vingroup (Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup) là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, ô tô điện (VinFast), bán lẻ, du lịch – khách sạn, y tế – giáo dục và công nghệ. Theo báo cáo tài chính mới nhất, trong nửa đầu năm 2025, Vingroup đạt doanh thu hợp nhất khoảng 130,37 nghìn tỷ đồng (≈ 4,98 tỷ USD), lợi nhuận ròng là khoảng 2,27 nghìn tỷ đồng (≈ 86,5 triệu USD), tăng tốc mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Vinhomes là công ty phát triển bất động sản có vốn hóa lớn và chiếm vị trí dẫn đầu thị trường nhà ở tại Việt Nam. Vinhomes chuyên phát triển dự án nhà ở, căn hộ cao cấp, đô thị vệ tinh, và là công ty con của Vingroup. Trong năm 2025, Vinhomes đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế 40 triệu USD để đầu tư vào hạ tầng cho các dự án nhà ở, đặc biệt tại Hải Phòng.

Gần đây, ông Vượng đã chuyển khoảng 48 triệu cổ phiếu Vingroup (tương đương ~3,5% cổ phần) sang công ty VinSpeed, khiến tỷ lệ sở hữu cá nhân của ông trong Vingroup giảm từ 13,86% xuống còn khoảng 11,6%.

Theo bảng thống kê thời gian thực của Forbes, tính đến 30/9, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận một bước nhảy ấn tượng, tăng 982 triệu USD, đưa tổng giá trị lên khoảng 16,8 tỷ USD.