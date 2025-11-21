6 năm tại Việt Nam, vì sao UNIQLO ngày càng được yêu thích?

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và ngành may mặc ngày càng cạnh tranh, Tập đoàn Fast Retailing (Nhật Bản) - công ty mẹ của UNIQLO vẫn có một năm tăng trưởng nổi bật. Theo báo cáo công bố vào 9/10/2025, doanh thu hợp nhất đạt 3,4005 nghìn tỷ yên, tăng so với cùng kỳ; lợi nhuận kinh doanh đạt 551,1 tỷ yên, tăng 13,6%.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến về giá trị thương hiệu khi UNIQLO lần lượt góp mặt trong "Top 100 Thương hiệu tốt nhất thế giới" do Interbrand bình chọn, tiếp nối "Top 100 Thương hiệu giá trị nhất toàn cầu" của Kantar và "Thương hiệu Bứt phá" tại Kantar Brand Blueprint Awards.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn trước sự tin yêu của người tiêu dùng tại sự kiện khai mạc Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Thu/Đông 2025

Tại Việt Nam, sau 6 năm, UNIQLO cán mốc 30 cửa hàng bán lẻ trải dài trên khắp Việt Nam và 1 cửa hàng trực tuyến, từng bước chinh phục người tiêu dùng bằng 3 giá trị được gìn giữ bền bỉ qua thời gian.

Kiên định với triết lý LifeWear

Trong bảng xếp hạng "Top 100 Thương hiệu tốt nhất thế giới 2025", Interbrand đánh giá UNIQLO luôn kiên định trong việc đặt khách hàng làm trọng tâm, không ngừng nỗ lực để đáp ứng nhu cầu người dùng. Đây cũng là triết lý LifeWear mà UNIQLO bền bỉ theo đuổi, nhằm tạo ra những trang phục làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Điểm đặc biệt của triết lý LifeWear là sự hài hòa giữa tính tiện dụng, chất lượng và tính thời trang, được tạo nên từ những nỗ lực nghiên cứu, phát triển và lắng nghe ý kiến khách hàng.

Các sản phẩm LifeWear là lựa chọn đáng tin cậy với người tiêu dùng Việt Nam

HEATTECH là ví dụ tiêu biểu: phía sau chiếc áo giữ nhiệt mỏng nhẹ quen thuộc là 20 năm nghiên cứu và cải tiến liên tục của UNIQLO và Toray Industries. PUFFTECH ra mắt năm 2019 đã thay đổi quan niệm về trang phục mùa đông với thiết kế ấm áp, gọn nhẹ, linh hoạt - được xem như thế hệ áo chần bông mới. Bra Top cũng là một "hiện tượng" toàn cầu, được phụ nữ hiện đại ưa chuộng.

Dòng trang phục giữ nhiệt HEATTECH liên tục được cải tiến ngày càng ấm áp, mềm mại và thời trang hơn

Chăm sóc khách hàng tận tâm và đáng tin cậy

Để nuôi dưỡng sự gắn bó của khách hàng, UNIQLO không ngừng đầu tư vào chất lượng sản phẩm và xây dựng trải nghiệm mua sắm nhất quán, đồng nhất với tiêu chuẩn toàn cầu. Những chi tiết tưởng nhỏ nhưng được thiết kế tỉ mỉ mang lại cảm giác chu đáo và đáng tin cậy, từ không gian cửa hàng được thiết kế tinh gọn, khu trưng bày được sắp xếp khoa học…

Toàn bộ trải nghiệm ấy được hoàn thiện bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản theo tinh thần Omotenashi - văn hóa hiếu khách của Nhật Bản, đề cao sự tôn trọng và tận tâm lên hàng đầu để mang lại niềm vui cho khách hàng.

Gắn kết và đóng góp cho xã hội, cộng đồng

Trong hai năm 2024-2025, UNIQLO đã triển khai các chương trình giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, quyên góp 2,5 tỷ đồng và hơn 14.400 sản phẩm RE.UNIQLO tại miền Bắc và miền Trung.

Trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu The Heart of LifeWear, từ năm 2024 đến nay, thương hiệu đã trao tặng 20.000 áo HEATTECH cho học sinh, người dân tại các tỉnh miền núi và vùng lạnh.

Những chiếc áo HEATTECH mang lại sự ấm áp cho học sinh và người dân vùng cao khi mùa lạnh về

Cùng với đó, dự án PEACE FOR ALL đang hỗ trợ 8 bản làng tại Tuyên Quang để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và quyền trẻ em trong giai đoạn 2023-2026. Giữa tháng 11/2025, dự án cũng khánh thành khu bán trú mới tại Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học Cơ sở Tả Nhìu.

Dự án PEACE FOR ALL thể hiện cam kết bền bỉ của UNIQLO trong việc hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Trong 2 năm 2024-2025, hơn 4 tỷ đồng từ hai bộ sưu tập áo thun UTme! Dân Gian Ký Sự và UT Mickey đã được dùng để xây dựng 5 ngôi trường, cải thiện điều kiện học tập cho hơn 300 em học sinh tại các vùng sâu vùng xa.

UNIQLO và Quỹ Hy Vọng nỗ lực xây dựng các điểm trường khang trang, tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho các em học sinh

Trong khuôn khổ Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai) mùa Thu/Đông 2025 diễn ra từ ngày 21/11 đến 27/11/2025, UNIQLO tiếp tục cam kết đóng góp một phần doanh thu từ bộ sưu tập UT "Mickey Mouse in Vietnam" vào Quỹ Hy Vọng, nhằm xây dựng thêm hai điểm trường mới tại tỉnh Cao Bằng và Lào Cai trong mùa Xuân 2026.

Trải nghiệm Tuần Lễ Cảm Ơn và khám phá thêm nhiều ưu đãi khác tại: https://www.uniqlo.com/vn/vi/