6 thứ người giàu khác xa bạn

Người ta thường nghĩ sự giàu có đến từ việc làm việc nhiều hơn, kiếm được nhiều hơn. Nhưng thực tế, điều tạo nên khác biệt còn nằm ở cách sử dụng năng lượng và sự tập trung. Có những việc tưởng chừng vô hại, nhưng lại ngốn không ít tinh thần và thời gian, vốn dĩ là hai “tài sản” quý giá nhất.

Những người quản lý tốt sự nghiệp và tài chính thường có điểm chung: họ không phí sức vào những điều dưới đây.

1. Tranh cãi để hơn thua từng câu chữ

Một cuộc tranh luận kéo dài hàng giờ có thể khiến bạn mất cả ngày làm việc. Người thành công hiểu rõ thắng thua trong lời nói không quyết định giá trị của họ. Thay vì cố chứng minh mình đúng, họ chọn im lặng hoặc rút lui để giữ năng lượng cho việc quan trọng hơn.

Điểm mấu chốt: Thời gian = tiền. Mỗi phút bạn dành để cãi vã là mỗi phút mất đi cho cơ hội khác.

Ảnh minh hoạ

2. Than phiền chuyện không đổi được

Giá cả tăng, deadline dí, thời tiết xấu - than phiền chẳng làm tình hình tốt hơn. Ngược lại, nó chỉ kéo tâm trạng xuống và làm bạn mất tập trung. Người có tư duy thành công sẽ tập trung vào phần mình có thể kiểm soát: tìm cách xoay xở, thay đổi hoặc thích nghi.

Điểm mấu chốt: Thay vì lặp lại câu “khó quá”, hãy chuyển năng lượng đó thành hành động để giải quyết.

3. So đo với hàng xóm

Tâm lý “người ta có gì, mình cũng phải có” khiến bạn dễ rơi vào vòng xoáy tiêu dùng phô trương. Trong khi đó, người biết đầu tư thì chọn tiêu tiền để phục vụ mục tiêu riêng, không phải để chiều ánh nhìn của người khác.

Điểm mấu chốt: Mục tiêu tài chính nên được đo bằng sự tiến bộ của chính bạn, không phải tấm hình khoe trên mạng xã hội.

4. Cố làm mọi thứ một mình

“Tôi phải tự làm cho chắc” nghe có vẻ hay, nhưng lại dễ khiến bạn kiệt sức và lạc lối. Người đi xa hơn thường biết cách ủy quyền, thuê ngoài hoặc hợp tác. Họ coi thời gian của mình quý hơn bất kỳ khoản chi phí nhỏ nào.

Điểm mấu chốt: Biết nhờ người khác hỗ trợ là kỹ năng, không phải sự yếu kém.

Ảnh minh hoạ

5. Giữ mãi những mối quan hệ độc hại

Một mối quan hệ không mang lại giá trị, thậm chí liên tục hút năng lượng, chẳng khác nào khoản đầu tư thua lỗ. Người thành công chủ động “cắt lỗ”: dừng kết nối và dành chỗ cho những mối quan hệ lành mạnh, hai chiều.

Điểm mấu chốt: Quan hệ cũng là một dạng tài sản. Hãy thanh lọc “danh mục” này thường xuyên.

6. Đứng yên vì sợ thất bại

Thất bại có thể khiến bạn mất tiền hoặc mất mặt, nhưng không bao giờ khiến bạn mất tất cả. Ngược lại, nó giúp bạn học nhanh hơn. Người tiến xa không trốn thất bại, mà xem đó là chi phí cần trả cho thành công.

Điểm mấu chốt: Sợ sai mới là sai lầm lớn nhất.