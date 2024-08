6 thực phẩm mệnh danh là "cao thủ bơm máu" cho phụ nữ: Chị em muốn trẻ lâu, sống thọ nên ăn thật nhiều

Phụ nữ thường quan tâm nhiều đến việc bổ sung canxi và collagen cho cơ thể nhưng lại dễ dàng bỏ qua vai trò của sắt. Thiếu máu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến sắc đẹp và sinh lực của chị em xuống cấp nhanh chóng.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, sắt là một khoáng chất thiết yếu giúp tạo máu và thực hiện nhiều chức năng quan trọng khác trong cơ thể. Khi phụ nữ bị thiếu máu, làn da có thể trở nên kém hồng hào, tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, mất tập trung và suy giảm trí nhớ sẽ trở nên phổ biến. Ngoài ra, thiếu máu còn gây ra các triệu chứng như khó thở, rụng tóc, tăng tốc quá trình lão hóa, khiến phụ nữ trông già hơn so với tuổi.

Ở Việt Nam, tình trạng thiếu máu ở phụ nữ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có chế độ dinh dưỡng thiếu sắt.

Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ có thịt, cá, trứng mới là nguồn cung cấp sắt chính. Tuy nhiên, thực tế có những thực phẩm bình dân khác được xem như "cao thủ bơm máu", chị em nên thêm vào thực đơn hàng ngày để duy trì sức khỏe và sắc đẹp.

6 thực phẩm mệnh danh là "cao thủ bơm máu" cho phụ nữ

1. Tiết lợn

Tiết lợn là một trong những thực phẩm giàu sắt và protein, với hàm lượng vượt trội so với nhiều loại thực phẩm khác. Đặc biệt, lượng protein trong tiết lợn chiếm khoảng 74%, gấp 4 lần so với thịt lợn và 5 lần so với trứng gà. Chỉ cần 100g tiết lợn có thể cung cấp tới 8,7mg chất sắt, giúp bổ sung sắt tự nhiên và hiệu quả, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh thiếu sắt trong máu và các bệnh về tim mạch, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ.

Tiết lợn có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thực phẩm, các chuyên gia khuyến cáo nên hấp chín tiết trước khi ăn, tránh ăn tiết sống. Đồng thời, cần lưu ý không sử dụng tiết từ lợn ốm, chết để đảm bảo sức khỏe.

2. Đậu

Đậu lăng, đậu đỏ, đậu xanh và các loại đậu khác đều giàu sắt không heme, rất thích hợp cho người ăn chay.

3. Mộc nhĩ

Theo Sohu, mộc nhĩ được coi là một trong những nguồn cung cấp sắt tốt nhất cho cơ thể. Hàm lượng sắt trong mộc nhĩ cao gấp 20 lần so với rau cần và gấp 7 lần so với thịt lợn, làm cho nó trở thành một thực phẩm lý tưởng để dưỡng huyết và phòng ngừa thiếu máu. Bên cạnh sắt, mộc nhĩ còn chứa nhiều protein, chất béo, vitamin, polysaccharides và khoáng chất, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe tổng thể.

Thường xuyên ăn mộc nhĩ không chỉ giúp cung cấp sắt mà còn có tác dụng ngăn ngừa đông máu và tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại nhiều bệnh tật.

4. Khoai tây

Một củ khoai tây lớn, chưa gọt vỏ (khoảng 295 gram) chứa đến 3,2mg sắt, làm cho khoai tây trở thành một nguồn cung cấp sắt dồi dào, đặc biệt là ở phần vỏ.

Theo nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, một củ khoai tây nướng cỡ lớn có thể chứa gấp 3 lần lượng sắt so với 84g thịt gà.

Ngoài ra, khoai tây cũng cung cấp đến 46% nhu cầu vitamin C, B6, kali hàng ngày, giúp cơ thể tăng cường năng lượng và duy trì hoạt động. Đây là một lựa chọn dinh dưỡng hợp lý cho những ai muốn bổ sung sắt và các dưỡng chất thiết yếu khác vào chế độ ăn uống của mình.

5. Rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng, cải bruxen, bắp cải, và nhiều loại rau khác không chỉ nổi tiếng vì có lợi cho hệ tiêu hóa mà còn đóng góp quan trọng vào việc tăng cường tuổi thọ và sức khỏe tổng thể. Chúng rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, cùng với các vitamin A, C và K, tất cả đều liên quan mật thiết đến quá trình lão hóa lành mạnh.

Một trong những thành phần nổi bật trong rau họ cải là sulphoraphane, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Sulphoraphane đã được nghiên cứu rằng có khả năng chống ung thư, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch và đặc biệt giúp kiểm soát đường huyết.

Việc thường xuyên tiêu thụ rau họ cải không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa và các tác nhân gây hại từ môi trường.

6. Gan

Khi nhắc đến các thực phẩm giàu sắt, nhiều người thường nghĩ ngay đến thịt đỏ. Tuy nhiên, gan và các cơ quan nội tạng mới thực sự là những nguồn cung cấp sắt phong phú nhất. Ví dụ, trong 100g gan bò có chứa tới 6,5mg sắt, giúp bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể.

Không chỉ vậy, gan còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A và B, những dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, gan còn chứa choline, một chất dinh dưỡng quan trọng đối với hoạt động của não bộ mà chúng ta thường bỏ qua.

Gan có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau như chiên, xào, luộc, hay nướng. Để tận dụng tối đa các lợi ích từ thực phẩm này, bạn nên chọn các loại gan chất lượng như gan bò, gan ngỗng, gan gà và gan lợn. Những loại gan này không chỉ giàu sắt mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi khác, giúp duy trì sức khỏe, tăng cường chức năng cơ thể.