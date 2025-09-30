65 năm Dược Nam Hà – Tự hào, tri ân và khát vọng

Sự kiện quy tụ gần 1.000 cán bộ công nhân viên cùng hơn 400 đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế – đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình gìn giữ sức khỏe cộng đồng và khẳng định khát vọng vươn tầm của thương hiệu dược phẩm Việt Nam.

Hành trình tự hào qua nhiều thế hệ

Thành lập năm 1960 trong bối cảnh đất nước còn nhiều gian khó, Dược Nam Hà khởi nguồn từ Xưởng Đông dược Ích Hoa Sinh, gắn bó với nhiệm vụ cung ứng thuốc men thời chiến. Từ nền móng ấy, qua nhiều thế hệ, công ty từng bước trưởng thành, trở thành một trong những doanh nghiệp dược phẩm uy tín hàng đầu Việt Nam.

65 năm qua, Dược Nam Hà đã xây dựng danh mục hơn 300 sản phẩm được tin dùng rộng rãi, trong đó có những thương hiệu quen thuộc như Bổ Phế Nam Hà, Thuốc xịt mũi Coldi-B, Kem bôi da trẻ em Skinbibi... Công ty hiện phân phối sản phẩm tới hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, đưa sản phẩm Việt đến nhiều thị trường tiềm năng.

Thành công ấy được khẳng định bằng hàng loạt giải thưởng và danh hiệu cao quý như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 5 công ty Đông dược Việt Nam uy tín, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nan… cùng nhiều huân chương, bằng khen của Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Nhì, Ngôi sao thuốc Việt…

Ông Hà Linh – Tổng Giám đốc Dược Nam Hà chia sẻ: "65 năm qua là hành trình của sự kiên định và bền bỉ. Chúng tôi luôn trân trọng di sản mà các thế hệ đi trước đã gây dựng, đồng thời nỗ lực không ngừng để đưa Dược Nam Hà phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng với niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng."

Khoảnh khắc gắn kết tại Lễ kỷ niệm

Lan tỏa trách nhiệm, sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng

Suốt nhiều thập kỷ, Dược Nam Hà không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn lặng lẽ đồng hành cùng người dân cả nước qua hàng loạt chương trình an sinh xã hội.

Từ những chuyến khám chữa bệnh miễn phí nơi vùng sâu vùng xa, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu, đến các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng – mỗi hoạt động đều thể hiện trách nhiệm và tấm lòng của một doanh nghiệp vì sức khỏe Việt.

Chỉ trong 3 năm gần đây, doanh nghiệp đã trao tặng hàng chục ngàn sản phẩm và phần quà đến tay những người dân khó khăn trên khắp mọi miền, lan tỏa tinh thần sẻ chia và nhân ái mà Dược Nam Hà luôn trân trọng gìn giữ.

Khát vọng vươn tầm

Nhìn về tương lai, Dược Nam Hà xác định trọng tâm chiến lược là phát triển toàn diện lĩnh vực Đông dược, với mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị khép kín – từ nghiên cứu, phát triển (R&D), sản xuất đến phân phối.

Công ty đang đầu tư mạnh mẽ vào R&D và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm mới từ dược liệu thiên nhiên kết hợp y học hiện đại. Song song, Dược Nam Hà định hướng xây dựng và vận hành nhà máy đạt chuẩn FDA-GMP, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và đẩy mạnh xuất khẩu.

Dược Nam Hà đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối

Doanh nghiệp cũng kiên định với mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi xanh, sản xuất sạch và bền vững, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và sản xuất để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Trong tầm nhìn dài hạn, Dược Nam Hà phấn đấu trở thành doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế, đưa thương hiệu vươn xa thế giới nhưng vẫn giữ vững bản sắc và giá trị cốt lõi của một thương hiệu dược Việt.

"Dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, Dược Nam Hà luôn kiên định với tầm nhìn "Phát triển Hệ sinh thái Y Dược hoàn thiện và bền vững". Chúng tôi tin rằng, với nền tảng 65 năm, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo và hợp tác, Dược Nam Hà sẽ tiếp tục vươn xa, mang những giá trị tốt đẹp của Y Dược Việt đến với cộng đồng trong nước và quốc tế" – Tổng Giám đốc Hà Linh nhấn mạnh.

