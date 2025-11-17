Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

69 chủ xe dừng, đỗ không đúng quy định sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

17-11-2025 - 22:30 PM | Sống

Nhiều tỉnh vừa công bố danh sách phạt nguội, trong đó có nhiều chủ xe dính lỗi dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Ninh Bình mới đây thông báo, từ ngày 4/11/2025 đến 11/11/2025, hệ thống camera ghi nhận nhiều trường hợp dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ đã được kẻ vạch. Các vi phạm này đã được lập hồ sơ và gửi thông báo đến chủ phương tiện.

69 chủ xe dừng, đỗ không đúng quy định sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

20 trường hợp dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ đã được kẻ vạch.

Cùng thời gian đầu tháng 11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Công an Hải Phòng) cho biết, từ ngày 1/11/2025 đến 6/11/2025, lực lượng chức năng phát hiện 39 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định qua camera giám sát. Danh sách bao gồm các biển số:

34A-218.85, 15C-451.24, 15LD00907, 15R-040.72, 15R-046.65, 15R-096.24, 34H-063.54, 34R-017.21, 34R-019.49, 34R-037.43, 15K-568.81, 15K-569.75, 34A-088.82, 34A-311.81, 34A-454.02, 34A-492.56, 34A-580.91, 34A-604.07, 34A-629.08, 34A-735.34, 34A-775.08, 34A-933.41, 34R-036.77, 15R-057.18, 15B-129.48, 30A-145.77, 34A-103.32, 34A-466.82, 34A-616.94, 34A-658.22, 34A-658.61, 34A-666.24, 34A-747.70, 34A-983.81, 34B-130.47, 15A-775.19, 15K-550.53, 22E-002.72, 34A-565.76, 34A-572.37.

Tại Bắc Ninh, lực lượng công an tỉnh công bố danh sách phương tiện vi phạm ghi nhận từ ngày 2.11 đến 9.11. Trong đó, có 10 trường hợp dừng xe dưới gầm cầu vượt bị xử lý qua hệ thống phạt nguội. Các biển số bao gồm: 30H_59214; 98A_35747; 98A_84818; 98A_33538; 30A_05644; 30G_85432; 98A_78906; 36H_07163; 20A_26958; 29D_01022; 98C_16582; 99A_77348; 98A_46696; 98A_41820.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

48 xe máy chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

