7 câu người ít tiền hay nói

04-09-2025 - 18:50 PM | Sống

Những câu cửa miệng tưởng nhỏ nhưng phản ánh rõ tư duy tiền bạc.

Không phải ai ít tiền cũng do lương thấp, nhiều khi là do thói quen chi tiêu thể hiện ngay từ lời nói. Chỉ cần để ý vài câu cửa miệng hằng ngày, bạn sẽ hiểu vì sao mình luôn hết tiền.

Dưới đây là 7 câu quen thuộc khiến tiền bay khỏi túi lúc nào không hay.

1. “Thôi kệ, có mấy chục thôi”

Từ cốc trà sữa, ly cà phê đến phí ship, mỗi lần chỉ vài chục ngàn, nhưng cộng lại cả tháng là cả triệu. “Mấy chục thôi” chính là cái bẫy tâm lý khiến bạn tiêu nhiều mà không thấy.

7 câu người ít tiền hay nói- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. “Thanh toán sau cũng được”

Trả góp 0% hay dịch vụ “mua trước trả sau” nghe thì tiện lợi, nhưng thường làm bạn quên mất mình đã tiêu bao nhiêu. Đến kỳ trả nợ mới giật mình vì số tiền cộng dồn không nhỏ.

3. “Có gì đâu, thưởng cho mình tí”

Tự thưởng thì không sai, nhưng nếu lần nào cũng lấy đó làm lý do tiêu xài, bạn sẽ biến mỗi ngày thành một dịp đặc biệt. Kết quả: tài khoản rỗng còn nhanh hơn tốc độ tăng lương.

4. “Tiền kiếm rồi sẽ có, cứ tiêu trước đã”

Nghe thì bản lĩnh, nhưng đây là kiểu suy nghĩ dễ khiến bạn lao vào nợ nần. Không ít người dùng thẻ tín dụng theo cách này và rơi vào vòng xoáy trả nợ triền miên.

7 câu người ít tiền hay nói- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

5. “Không đi thì sợ mất lòng”

Nhiều người vì nể bạn bè, đồng nghiệp mà tham gia mọi cuộc ăn chơi, dù ví đang cạn kiệt. Vấn đề không phải một buổi nhậu, mà là khi nó trở thành thói quen xã giao tốn kém.

6. “Mua đi, biết đâu mai lại hết”

Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) khiến bạn chất đầy giỏ hàng với đủ loại “deal hời”. Nhưng thực tế, nhiều món mua về để đó, chưa chắc đã dùng đến.

7. “Tiết kiệm sau cũng được”

Đây là câu hủy diệt tài chính nhiều nhất. Chỉ khi coi tiết kiệm là khoản phải trích ra ngay từ đầu, bạn mới có thể tích lũy. Đợi “sau” thường đồng nghĩa với… chẳng bao giờ.

Kết

Những câu cửa miệng tưởng nhỏ nhưng phản ánh rõ tư duy tiền bạc. Nếu nhận ra mình nói quá nhiều trong số này, đã đến lúc bạn phải thay đổi. Giữ ví dày không chỉ nằm ở việc kiếm bao nhiêu, mà quan trọng hơn là bạn kiểm soát chi tiêu hằng ngày ra sao.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

