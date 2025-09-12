Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 kỹ năng bạn buộc phải giỏi hơn người kiếm tháng 100 triệu

12-09-2025 - 09:21 AM | Lifestyle

Giai đoạn lương thấp chính là khóa huấn luyện tài chính sớm nhất...

Người lương cao có thể thoải mái hơn, nhưng chính mức lương hạn hẹp mới là “trường đời” rèn nên những kỹ năng tài chính đỉnh cao. Thậm chí, nhiều người kiếm trăm triệu chưa chắc đã quản lý tiền khéo bằng “cao thủ lương thấp”.

1. So giá trong 3 giây

Đi siêu thị thấy món hàng, ngay lập tức mở app để check giá. Kỹ năng này giúp tiết kiệm được kha khá mà không cần học quản trị tài chính ở đâu xa.

7 kỹ năng bạn buộc phải giỏi hơn người kiếm tháng 100 triệu- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Săn sale như chuyên nghiệp

Flash sale, freeship, voucher hoàn xu… đều thuộc nằm lòng. Không chỉ tiết kiệm, đây còn là cách tập tư duy “chi tiêu có chiến lược” thay vì mua theo hứng.

3. Quản lý chi tiêu theo ngày

Ngày 15 còn nửa tháng lương sẽ lập tức chia ra thành từng khoản nhỏ. Kỹ năng “cân đối” này chính là nền tảng quản lý tài chính cá nhân.

4. Biết xoay vòng tiền hợp lý

Khi cần, dân lương thấp thường biết ưu tiên khoản nào trả trước, khoản nào có thể lùi lại. Đây chính là bài học về dòng tiền mà người dư dả ít để tâm.

7 kỹ năng bạn buộc phải giỏi hơn người kiếm tháng 100 triệu- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

5. Giao tiếp khéo trong chuyện tiền bạc

Không phải lúc nào cũng đủ khả năng tham gia mọi cuộc hẹn. Người lương thấp học cách từ chối tinh tế, đồng thời giữ được mối quan hệ tốt.

6. Biết đâu là chi tiêu cần, đâu là muốn

Đi xe ôm hay đi bus, ăn ngoài hay tự nấu - những lựa chọn này dạy cách phân biệt “nhu cầu” và “mong muốn”, điều rất quan trọng để giữ tài chính ổn định.

7. Tìm niềm vui từ những điều nhỏ

Một cốc trà đá, một bữa cơm bình dân, một chuyến đi chơi tiết kiệm… không chỉ giúp ví tiền sống sót mà còn rèn thói quen biết hài lòng với mức sống phù hợp.

Bài học tài chính

Lương thấp không phải là rào cản, mà là môi trường buộc bạn phải hình thành những kỹ năng quản lý tiền cực kỳ giá trị: biết so sánh, biết lập kế hoạch, biết đâu là ưu tiên và đâu là điều có thể bỏ qua. Khi thu nhập tăng, những kỹ năng này trở thành “vốn liếng vô hình” giúp bạn kiểm soát tài chính chặt chẽ, tránh được nhiều sai lầm mà ngay cả người kiếm trăm triệu vẫn mắc.

Thực chất, giai đoạn lương thấp chính là khóa huấn luyện tài chính sớm nhất, càng vượt qua, bạn càng có nền tảng vững để bước sang giai đoạn tích lũy và đầu tư.

Cha mẹ dạy con 9 kỹ năng này: Sau này xã hội biến động ra sao cũng không lo bị đào thải!

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

