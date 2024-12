7 sedan mới về Việt Nam năm 2024: Nhiều phân khúc, giá từ dưới 400 triệu đến gần 2,9 tỷ đồng

Trong những năm đây, xe gầm cao như CUV, SUV, bán tải đang trở thành một trong những xu thế của ngành ô tô toàn cầu. Tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ khi có rất nhiều mẫu xe gầm cao ra mắt trong năm 2024.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, thị trường xe Việt Nam năm nay chứng kiến sự xuất hiện của 7 mẫu sedan máy xăng mới.

Volvo S90 Recharge - 2,89 tỷ đồng

Tháng 3/2024, Volvo S90 Recharge là mẫu sedan đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam năm nay. Đây cũng là mẫu xe duy nhất thuộc phân khúc xe hạng sang.

Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L Turbocharge và động cơ điện, cho tổng công suất 462 mã lực và mô-men xoắn 709 Nm, mạnh nhất phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Geartronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), mang đến khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây, tức tương đương các mẫu xe thể thao.

Hyundai Accent - 439-569 triệu đồng

Hyundai Accent 2024 thế hệ hoàn toàn mới ra mắt khách hàng vào tháng 5/2024. Xe được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối 4 phiên bản. Bao gồm bản MT giá 439 triệu đồng, bản AT giá 489 triệu đồng, bản AT Đặc biệt giá 529 triệu đồng, bản AT Cao cấp giá 569 triệu đồng.

Phần đầu Accent 2024 gây chú ý với thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối liền với cụm đèn trước dạng LED. Mui xe vuốt về phía sau theo phong cách fastback. Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED hình chữ L vắt ngang. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 16 inch.

Hyundai Accent 2024 được trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số IVT.

Hyundai Grand i10 sedan - 380-455 triệu đồng

Thêm một mẫu xe Hyundai xuất hiện trong danh sách này là Hyundai Grand i10 biến thể sedan. Xe có giá niêm yết 380-455 triệu đồng, cao hơn biến thể hatchback quen thuộc 20 triệu đồng.

Về vận hành, mẫu xe này được trang bị động cơ Kappa 1.2L MPi cho công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Hyundai Grand i10 vẫn được trang bị 2 cấu hình hộp số là tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp.

MG7 - 739-1.018 triệu đồng

Tiếp theo trong danh sách này là MG7. Xe được định vị ở phân khúc hạng D nhưng có giá bán chỉ từ 739 triệu đồng cho phiên bản 1.5T Luxury. Hai phiên bản 2.0T Luxury có giá 898 triệu đồng và 2.0T Premium có giá 1,018 tỷ đồng.

Về vận hành, phiên bản 1.5T Luxury sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 167 mã lực và mô-men xoắn 275Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Hai phiên bản còn lại sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp, công suất 227 mã lực, mô-men xoắn 380Nm, hộp số tự động 9 cấp.

Toyota Camry - 1,22-1,53 tỷ đồng

Tại Vietnam Motor Show (VMS) 2024, Toyota Camry 2024 là một trong những xe ấn tượng nhất. Đây là thế hệ mới của dòng xe này, sở hữu thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn.

Xe được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, bao gồm 2.0Q giá 1,22 tỷ đồng, 2.5HEV Mid giá 1,46 tỷ đồng và 2.5HEV Top giá 1,53 tỷ đồng.

Về vận hành, Camry 2.0Q sử dụng máy xăng 2.0L công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 206Nm. Hai phiên bản còn lại sử dụng động cơ hybrid gồm máy xăng 2.5L và động cơ điện, cho tổng công suất 225 mã lực.

Honda Civic - 789-999 triệu đồng

Cũng tại VMS 2024, gian hàng Honda gây chú ý với sự xuất hiện của mẫu Civic 2024. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe này. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là lần đầu tiên mẫu xe này có tùy chọn động cơ hybrid.

Theo đó, phiên bản Civic e:HEV RS sử dụng máy xăng 2.0L kết hợp cùng 2 mô-tơ điện cho công suất tối đa 200 mã lực và mô-men 315 Nm. Hộp số là loại e-CVT. Đặc biệt, phiên bản này có thêm chế độ lái tùy chỉnh cá nhân (Individual) giống nhiều mẫu xe châu Âu, bên cạnh những chế độ lái thường thấy là Eco, Normal và Sport.

Nissan Almera - 489-569 triệu đồng

Ngày 28/11, Nissan Almera 2024 chính thức ra mắt thị trường. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối chính hãng với 3 phiên bản, đi kèm giá bán 489 - 569 triệu đồng.

Bản mới này tinh chỉnh nhẹ ở ngoại thất, lưới tản nhiệt lớn hơn, mâm 16 inch mới, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vẫn tương tự bản cũ. Màu sơn ghi xanh mới.

Động cơ xe vẫn là máy 1.0L tăng áp, công suất 100 PS và mô-men xoắn 152 Nm, kết hợp số CVT cho cả 3 phiên bản. Phanh đĩa ở bánh trước, còn bánh sau dùng phanh tang trống.