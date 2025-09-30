Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế

30-09-2025 - 16:32 PM | Kinh tế số

Chi cục Thuế thương mại điện tử - Cục Thuế, Bộ Tài chính lưu ý, khi nhận tiền vào tài khoản cá nhân từ một số nguồn như kinh doanh, đầu tư vốn, bán đất, trúng thưởng… có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu vượt ngưỡng quy định.

Chi cục Thuế thương mại điện tử vừa lưu ý về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân , nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Thứ nhất, các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng.

Thứ hai , thu nhập từ tiền lương, tiền công , trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn, gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ).

Thứ tư , thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gồm: chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế- Ảnh 1.

Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm: quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước; các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng, bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Thứ bảy , thu nhập từ bản quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thứ tám , thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Chi cục Thuế thương mại điện tử lưu ý, 8 khoản tiền khi nhận vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu nằm ở mức phải nộp theo quy định. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này không bị tính thuế lại.

Đại diện Cục Thuế cũng từng khẳng định, chỉ thu thuế với thu nhập từ hoạt động kinh doanh , không áp dụng với giao dịch dân sự. Cơ quan thuế chỉ xem xét các khoản có bản chất là thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để tính thuế thu nhập cá nhân. Những khoản chuyển nhận dân sự giữa cá nhân với nhau như tiền mừng cưới, hỗ trợ lúc khó khăn, quà tặng giữa người thân, vay mượn không có lãi... không thuộc diện chịu thuế và không bị kiểm tra thuế.

