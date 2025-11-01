Á hậu Trái Đất Việt Nam 2025 thành tâm điểm chú ý

Tối ngày 30/10, tại sự kiện Star Awards 2025 do tạp chí Harper’s Bazaar Vietnam tổ chức, Á hậu Phan Trần Linh Đan đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ trong thiết kế trắng thanh lịch mang tên Astarte Dress của nhà thiết kế Cường Đàm. Với phong thái sang trọng, nét đẹp dịu dàng cùng gu thời trang tinh tế, người đẹp đã xuất sắc được vinh danh với giải thưởng “Best Dress” – trang phục đẹp nhất đêm.

Xuất hiện giữa không gian sang trọng của đêm tiệc quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới nghệ thuật và thời trang, Linh Đan chọn cho mình một hình ảnh vừa kiêu sa vừa trang nhã. Bộ váy trắng được xử lý tinh tế trên chất liệu mềm mại, ôm lấy những đường cong nữ tính của Á hậu một cách khéo léo.

Thiết kế có phần drap nhẹ ở eo, giúp tôn dáng và tạo cảm giác uyển chuyển, mềm mại. Điểm nhấn nằm ở đôi găng tay lưới trong suốt đính ngọc trai – chi tiết nhỏ nhưng đầy dụng ý, mang đến vẻ sang trọng, quý phái mà vẫn giữ được sự thanh khiết. Tổng thể trang phục mang đến hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tự tin nhưng vẫn toát lên sự tinh tế và duyên dáng.

Mái tóc búi thấp cổ điển, điểm xuyết bằng phụ kiện hoa trắng cài bên tai, kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên làn da sáng và gương mặt thanh tú, giúp Linh Đan xuất hiện như một “nàng thơ” giữa không gian lung linh của thảm đỏ. Phong thái tự nhiên, nụ cười nhẹ nhàng và ánh nhìn dịu dàng của cô đã thu hút mọi ống kính ngay khi vừa bước vào khu vực sự kiện.

Chiếc váy mà Linh Đan lựa chọn mang tên Astarte Dress, thuộc bộ sưu tập “Luminheart” của thương hiệu C.DAM do nhà thiết kế Cường Đàm sáng tạo. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ luân xa số 4 – trung tâm của lòng trắc ẩn và tình yêu thương, tượng trưng cho sự kết nối giữa con người với thế giới xung quanh.

Màu trắng thuần khiết trong thiết kế đại diện cho sự tinh khôi và năng lượng của trái tim, đồng thời truyền tải thông điệp về việc quay trở lại với những cảm xúc nguyên sơ của con người – lòng yêu thương, bao dung và sẻ chia.

NTK Cường Đàm cho biết: “Astarte Dress là hình ảnh của người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, biết yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực. Thông qua chất liệu, phom dáng và từng chi tiết thủ công, tôi muốn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và bản năng nữ tính bên trong mỗi người phụ nữ.”

Sau khi đăng quang Á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, Phan Trần Linh Đan nhanh chóng gây ấn tượng với công chúng nhờ hình ảnh trẻ trung, thông minh và tinh tế. Khác với vẻ hào nhoáng thường thấy, Linh Đan chọn cho mình phong cách riêng – thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện được cá tính và chiều sâu nội tâm.

Cô kiên định theo đuổi hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập nhưng luôn hướng đến sự nhân ái và lan tỏa giá trị tích cực. Mỗi lần xuất hiện, Linh Đan đều gây ấn tượng bởi khả năng lựa chọn trang phục khéo léo, thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt mà vẫn phù hợp với hoàn cảnh, sự kiện.

Giải thưởng “Best Dress” tại Star Awards 2025 là minh chứng rõ ràng cho phong cách và bản lĩnh thời trang của cô. Giải thưởng này không chỉ ghi nhận vẻ đẹp ngoại hình và sự tinh tế trong lựa chọn trang phục, mà còn khẳng định phong thái và thần thái riêng biệt mà Linh Đan luôn hướng đến.

Chia sẻ sau khi được xướng tên, Á hậu bày tỏ niềm vinh dự khi nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được vinh danh tại một sự kiện thời trang uy tín như Star Awards. Với tôi, mỗi lần xuất hiện là một cơ hội để thể hiện bản thân một cách chỉn chu nhất, nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình.”

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giải trí và thời trang, Phan Trần Linh Đan còn ấp ủ nhiều dự án cá nhân và thiện nguyện trong thời gian tới. Cô cho biết mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những thông điệp tích cực, hướng đến cộng đồng, đặc biệt là các dự án vì trẻ em và phụ nữ.

Với Linh Đan, danh hiệu và hào quang không phải là đích đến cuối cùng, mà là hành trình để cống hiến và sẻ chia. Cô tin rằng vẻ đẹp thực sự không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn đến từ trái tim và những việc làm ý nghĩa.

Giải thưởng “Best Dress” tại Star Awards 2025 không chỉ đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình của Á hậu Phan Trần Linh Đan, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, tinh tế và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.