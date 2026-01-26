Á quân Đường lên đỉnh Olympia đạt giải kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia THPT

Đoàn Thanh Tùng (SN 2008) học sinh lớp 12 chuyên Sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

Trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 – 2026 môn Sinh học, Thanh Tùng đạt 21 điểm và đạt giải Ba.

Đoàn Thanh Tùng tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 25﻿. Ảnh: Dương Triều

Thanh Tùng là Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Tại sân chơi truyền hình này, cậu học trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, ghi dấu ấn với kiến thức hiểu biết và phong thái điềm tĩnh, tự tin, khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy . Cậu thắng trận tuần với 215 điểm, về nhì thi tháng với 165 điểm, thắng quý III với 255 điểm, và về nhì ở Chung kết năm với 210 điểm.

Tại thời điểm thi, Thanh Tùng là người thứ hai mang cầu truyền hình chung kết năm Olympia về trường chuyên Lê Quý Đôn và tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi rời cuộc thi Olympia 25, Thanh Tùng từng chia sẻ tập trung cho năm học cuối cấp và kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Cậu dự định theo học ngành y, dược hoặc ngành công nghệ sinh học.

Thanh Tùng có niềm yêu thích với các môn khoa học tự nhiên. Cậu từng đạt giải Nhất môn Sinh học cấp tỉnh năm lớp 12; giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11; huy chương Bạc môn Sinh kỳ thi Olympic 30/4; giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9.

Đoàn Thanh Tùng trên góc vinh danh của Đoàn Thanh niên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang. Ảnh: FBĐTN

Trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 – 2026, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang có tổng 57 giải ở các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Địa lí. Đoàn Thanh Tùng là một trong 3 học sinh của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang đạt giải môn Sinh học .