ACB muốn thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ vốn điều lệ 500 tỷ, tự thiết kế sản phẩm thay vì phụ thuộc vào bancassurance

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. ACB sẽ lấy ý kiến cổ đông về nội dung này trong thời gian từ 24/10/2025 đến 10/11/2025.

Theo đó, ACB dự kiến công ty có tên Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB (viết tắt ACBI), vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ACB sở hữu 100%.

Ngay từ năm đầu tiên thành lập, ACBI sẽ xác định rõ định hướng chiến lược tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm tài sản và cháy nổ và con người – những phân khúc có nhu cầu cao và biên lợi nhuận ổn định. Doanh thu từ phí bảo hiểm gốc dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, đạt 2,3 ngàn tỷ đồng vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 50%. Kết quả dự kiến này phản ánh kỳ vọng vào năng lực mở rộng quy mô hoạt động, khả năng thâm nhập thị trường hiệu quả và sự gia tăng niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu ACB. Bên cạnh đó, hoạt động nhượng tái bảo hiểm sẽ triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hợp đồng có giá trị lớn và sản phẩm mới. Tỷ lệ nhượng tái/ doanh số gốc phát sinh từ năm 2027 và dự kiến đạt 22% vào năm 2030.

Sau 5 năm hoạt động, công ty dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế là 365 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 50%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng hơn gấp ba lần, vượt mốc 2.000 tỷ đồng vào năm thứ năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) được kỳ vọng duy trì ở mức cao, trên 20% vào cuối năm 2030, phản ánh hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Về thị phần, ACB đặt mục tiêu ACBI đạt thị phần trên 1,5% về doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ sau 5 năm, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ACB trên thị trường tài chính Việt Nam.

Tính tới tháng 6 năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện có 33 doanh nghiệp, trong đó 5 công ty dẫn đầu chiếm gần 50% thị phần. Cụ thể: PVI giữ vị trí số 1 với 18,43% thị phần, tương ứng với doanh thu ước đạt 8 ngàn tỷ đồng, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp theo là Bảo Việt với 12,22% thị phần (doanh thu ước đạt 5,3 ngàn tỷ đồng, tăng 6,76%), Bảo Minh 7,03%, MIC 6,06% và BIC 5,55%. Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại vẫn rất lớn. Một số doanh nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nổi bật là Tasco (647 tỷ đồng, tăng 346,4%), SGI (45,5 tỷ đồng, tăng 129,88%) và OPES (2,1 ngàn tỷ đồng, tăng 109,75%).

Theo ACB, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng khi một số phân khúc quan trọng chưa được khai thác tối đa, như bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho xe máy, bảo hiểm nhà ở tư nhân và bảo hiểm tai nạn cá nhân. Trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng trưởng ổn định, trong khi bảo hiểm tài sản và cháy nổ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ tác động tích cực từ Nghị định 105/2025/NĐCP (ban hành ngày 15/5/2025) điều chỉnh phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tạo động lực mới cho phân khúc này. Song song đó, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh xu hướng người dân ngày càng quan tâm đến bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa rủi ro y tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

ACB cho rằng, thay vì phụ thuộc vào đối tác bảo hiểm (bancassurance), ACB có thể tự thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng của mình, tăng khả năng kiểm soát chất lượng dịch vụ và quy trình khai thác.

Ngân hàng sở hữu mạng lưới chỉ nhánh, phòng giao dịch rộng khắp và tệp khách hàng lớn, đặc biệt là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là cơ sở triển khai hiệu quả để tích hợp dịch vụ bảo hiểm vào hệ sinh thái tài chính hiện hữu giúp tăng giá trị vòng đời khách hàng, cung cấp thêm dịch vụ bảo vệ tài sản, trách nhiệm, rủi ro kinh doanh.

Thêm vào đó, khách hàng có xu hướng tin tưởng các sản phẩm bảo hiểm do ngân hàng cung cấp hơn so với đại lý bên ngoài, việc sở hữu công ty bảo hiểm giúp ACB kiểm soát toàn diện từ sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi, tăng sự hài lòng và trung thành của khách hàng.



