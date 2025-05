ACBS dự đoán Vinhomes (VHM) lãi ròng hơn 35.000 tỷ đồng, 8 dự án mới dự kiến mở bán trong năm 2025

Ảnh minh họa Vinhomes Wonder City

Chứng khoán ACBS vừa công bố báo cáo phân tích về Vinhomes (VHM). Quý 1/2025, Doanh thu đạt 15.698 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 2.652 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ, hoàn thành 6% kế hoạch lợi nhuận.

Tăng trưởng doanh thu của Vinhomes chủ yếu đến từ việc bàn giao tại Ocean Park 2 (4.400 tỷ đồng), Ocean Park 3 (1.800 tỷ đồng) và doanh thu từ dịch vụ tư vấn bán hàng cho dự án Vinhomes Global Gate và các hoạt động khác (4.900 tỷ đồng).

Lợi nhuận được chia từ các dự án BCC (chủ yếu từ dự án Royal Island) cũng tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ, đạt 1.408 tỷ đồng.

Doanh thu điều chỉnh (cộng thêm doanh thu từ bán sỉ và các dự án BCC) là 19.300 tỷ đồng (tăng 124% so với cùng kỳ), hoàn thành 11% kế hoạch.

Biên lợi nhuận gộp trong quý 1/2025 được ghi nhận ở mức 32,9%, cao hơn nhiều so với mức 21,6% trong quý 1/2024 chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp của dịch vụ tư vấn bán hàng và các dịch vụ khác tăng từ 35,9% lên 57,2%.

VHM đặt mục tiêu giá trị bán hàng năm 2025 rất cao ở mức 150-200 nghìn tỷ đồng, cao hơn 44-92% so với kết quả năm 2024 khi dự kiến mở bán đến 8 dự án mới.

Trong quý 1/2025, giá trị bán hàng của VHM đã tăng 116% so với cùng kỳ, đạt 35.000 tỷ đồng. Đóng góp chủ yếu vào con số này là dự án Wonder City được mở bán vào tháng 3, chiếm khoảng 80% tổng giá trị bán hàng. Dự án Wonder City nằm tại Đan Phượng, Hà Nội, bao gồm 2.250 căn thấp tầng và 600 căn hộ chung cư. Trong quý 1/2025, khoảng 540 căn thấp tầng (bán lẻ) và 600 căn hộ chung cư (bán sỉ) đã được bán ra.

ACBS dự báo giá trị bán hàng năm 2025 của VHM đạt 150.000 tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ), chủ yếu đến từ các dự án như Wonder City, Green City, Golden City, Green Paradise và Apollo City.

Đáng chú ý, doanh số bán hàng chưa ghi nhận doanh thu tính đến cuối quý 1/2025 là 120.000 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ), trong đó Wonder City chiếm 28% và Royal Island chiếm 26%.

ACBS điều chỉnh dự phóng doanh thu năm 2025 lên 89.923 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ) và LNST lên 38.835 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ), lãi ròng hơn 35.200 tỷ đồng do cộng thêm dự án Green City, tăng doanh thu từ tư vấn bán hàng và các dịch vụ khác và tăng lợi nhuận từ các dự án BCC.