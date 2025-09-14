ACE Thái Bình Dương cùng loạt công ty thành viên chậm đóng bảo hiểm TP.Hà Nội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội vừa công bố danh sách 22.796 đơn vị trên địa bàn TP.Hà Nội sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm từ 2 tháng trở lên, số liệu nợ được tính đến hết ngày 31/8/2025 theo C12-TS lấy ngày 6/9/2025.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương (ACEFIC) cũng bị “nhắc tên” trong danh sách này với 5 tháng chậm đóng bảo hiểm cho người lao động, số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Đồng thời, các công ty thành viên của ACE Thái Bình Dương cũng góp mặt trong danh sách chậm đóng bảo hiểm TP.Hà Nội gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 5 Thái Bình Dương (ACEFIC5) 3 tháng chậm đóng bảo hiểm, số tiền hơn 336,4 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam (ACEFIC6) chậm đóng bảo hiểm 4 tháng, số tiền hơn 155,6 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Ngoài ra còn có Công ty Cổ phần Cơ điện ACE (ACE - ME) chậm đóng bảo hiểm 3 tháng, số tiền 119,3 triệu đồng; Công ty Cổ phần ACE Line chậm đóng bảo hiểm 7 tháng với hơn 47 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 8 Thái Bình Dương (ACEFIC8) chậm đóng bảo hiểm 3 tháng, số tiền 43,6 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, ACE Thái Bình Dương được thành lập từ ngày 11/12/2015, ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, trụ sở chính đặt tại Tầng 3, Tháp I, Tòa nhà Lanmak Tower N04B, Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 80 tỷ đồng với 8 cổ đông sáng lập. Trong đó, cổ đông lớn nhất là bà Hoàng Thị Xuân Hoa góp 48 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 60%; tiếp đến là cổ đông Lương Xuân Dương góp 8 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 10%.

Cũng tại thời điểm này, ông Trương Việt Hải (SN 1980) được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ACE Thái Bình Dương.

Đến tháng 12/2020, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 160 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông góp vốn không được công bố.

Cập nhật mới nhất ngày 28/4/2023, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ACE Thái Bình Dương là ông Hoàng Việt Hùng (SN 1977).

Theo như thông tin giới thiệu trên website của doanh nghiệp này, ông Hùng cũng chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Ngoài ra còn có hai Phó Tổng Giám đốc gồm ông Phạm Khắc Quân và ông Trương Việt Hải.

Ngoài ACE Thái Bình Dương, ông Hùng còn đang là Người đại diện theo pháp luật của loạt các doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xanh KTX, Công ty TNHH ACE Windows Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển Bắc Sơn, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông nghiệp ACEGreen và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng ACE Bắc Kạn.

ACE Thái Bình Dương được biết đến là đơn vị thầu thi công xây lắp, hệ thống cơ điện,... của nhiều dự án như Tòa nhà chung cư FPT Plaza 3 tọa lạc tại Khu Đô thị Công nghệ FPT, TP.Đà Nẵng; dự án Romantic Park Tây Hồ Tây tại Hà Nội; dự án Malibu Walk- tổ hợp thương mại, dịch vụ, giải trí nằm giữa lòng Vinhomes Ocean Park 1,...



