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Agribank dự kiến mua lại 6.200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

| | Tài chính - ngân hàng

Agribank vừa thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn lần 1 năm 2026 với tổng giá trị 6.200 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn lần 1 năm 2026 với tổng giá trị 6.200 tỷ đồng.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Agribank sẽ thực hiện mua lại trước hạn theo thỏa thuận đối với trái phiếu riêng lẻ năm 2021 đợt 1.

Cụ thể, Agribank dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu mã VBA12127 trị giá 1.200 tỷ đồng, giá mua lại theo thỏa thuận, ngày thực hiện mua lại theo thông báo của Tổng Giám đốc Agribank.

Được biết, lô trái phiếu mã VBA12127 được Agribank phát hành từ ngày 30/8/2021, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/8/2031, lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ.

Agribank dự kiến mua lại 6.200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Agribank

Đồng thời, Agribank cũng lên kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn theo quyền của Người sở hữu trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại của trái phiếu cho mục đích tín dụng xanh Agribank năm 2025.

Theo đó, ngân hàng này dự kiến mua lại lô trái phiếu mã VBA12505 có tổng giá trị tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng, giá mua lại là 100% mệnh giá. Ngày thực hiện quyền mua lại vào 25/12/2026.

Lô trái phiếu này được Agribank phát hành ngày 25/12/2025, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn dự kiến vào 25/12/2027, lãi suất 5,8%/năm.

Nguồn mua lại được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng và các nguồn vốn khác theo quy định của NHNN.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Agribank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 38.206,5 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 14.804,2 tỷ đồng, tăng 41,9%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Agribank tăng 4,5% so với đầu năm, lên mức hơn 2,8 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hành hơn 2 triệu tỷ đồng, chiếm 72,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng gần 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 85% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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