Agribank rao bán hai khoản nợ liên quan đến tập đoàn FLC

Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Tây Đô vừa thông báo sẽ tổ chức đấu giá hai khoản nợ lớn liên quan đến CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (UPCoM: KLF) và Công ty TNHH MTV FLC Land vào ngày 13/11/2025, với tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ thuộc về KLF, có giá khởi điểm trên 123 tỷ đồng. Tính đến ngày 6/5/2025, tổng dư nợ của công ty này là khoảng 133 tỷ đồng, gồm 99,5 tỷ đồng gốc và hơn 33,7 tỷ đồng lãi phát sinh. Khoản vay được ký ngày 12/3/2021, được bảo đảm bằng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa, tất cả đứng tên Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC).

Khoản nợ thứ hai của FLC Land có giá khởi điểm hơn 77 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 6/5/2025 gần 86 tỷ đồng, trong đó gần 64 tỷ đồng là gốc và hơn 22 tỷ đồng lãi. Khoản vay được ký ngày 3/11/2021 và được thế chấp bằng 25 thửa đất tại Thanh Hóa, cũng thuộc sở hữu Tập đoàn FLC.

Agribank nhấn mạnh, các tài sản bảo đảm được bán theo hiện trạng, không cam kết về chất lượng hay tình trạng pháp lý. Ngân hàng đồng thời cảnh báo loạt rủi ro tiềm ẩn, bao gồm tranh chấp giữa KLF, FLC Land, Tập đoàn FLC và các cá nhân liên quan về việc hứa mua – bán, chuyển nhượng, cầm cố tài sản trái quy định; nghĩa vụ thuế, phí tài chính còn tồn đọng; và xung đột nội bộ về người đại diện pháp luật. Bên trúng đấu giá sẽ tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Tây Đô đối với khoản nợ ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán.

Về KLF, doanh nghiệp tiền thân là CTCP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Tân Mỹ Đình, được thành lập năm 2009. Tập đoàn FLC bắt đầu tham gia góp vốn từ năm 2010, sau đó doanh nghiệp đổi tên nhiều lần, gồm FLC Golfnet, FLC Travel và FLC Global. KLF hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch và từng là đại lý vé máy bay cấp 1 của Vietnam Airlines. Doanh nghiệp cũng sở hữu hai sân golf tại khu vực Hà Nội – miền Bắc, gồm FLC Golfnet 1 và FLC Golfnet 2.

Còn FLC Land được thành lập năm 2008, ghi dấu với dự án FLC Landmark Tower, tòa tháp 32 tầng trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Tháng 6/2012, công ty được sáp nhập vào Tập đoàn FLC, trở thành công ty TNHH một thành viên do FLC nắm giữ 100% vốn.

Trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm, FLC Land từng chịu cảnh ngân hàng thu giữ các tài sản giá trị cao. Năm 2022, OCB tổ chức bán đấu giá chiếc Rolls-Royce Phantom biển 30E-133.88 của FLC Land với giá khởi điểm 28 tỷ đồng, trong khi BIDV Chi nhánh Quy Nhơn thu giữ một xe Rolls-Royce khác thuộc CTCP Xây dựng FLC Faros với giá khởi điểm 10 tỷ đồng.