AgriS khởi động niên độ 2025-2026 với định hướng tăng tốc đổi mới và mở rộng toàn cầu

Theo báo cáo tài chính Quý 1 niên độ 2025-2026 vừa được công bố, AgriS ghi nhận Doanh thu thuần đạt 5.372 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 203 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng, bám sát kế hoạch đề ra. Mặc dù niên độ 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh ngành đường bước vào chu kỳ điều chỉnh và thị trường chung có nhiều biến động, AgriS vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định, thể hiện năng lực vận hành, quản trị chi phí hiệu quả và vị thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường.

Về cơ cấu Doanh thu Quý 1, sản phẩm Đường vẫn đóng góp chính với 4.861 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,5%. Tuy nhiên, tỷ trọng Doanh thu đã có sự dịch chuyển tích cực sang các mảng kinh doanh khác, phản ánh nỗ lực đa dạng hoá nguồn doanh thu của AgriS. Cụ thể, doanh thu từ Mật đường đạt 58 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ và chiếm 1,1% Doanh thu). Doanh thu từ Phân bón đạt 121 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ và chiếm 2,2% Doanh thu). Doanh thu từ Điện đóng góp 0,2%, tương đương 12 tỷ đồng. Doanh thu từ các lĩnh vực còn lại gồm hoạt động dịch vụ nông nghiệp, các sản phẩm nông sản khác như dừa, chuối, gạo, và các dòng sản phẩm nước uống dinh dưỡng thiên nhiên có sự tăng trưởng mạnh 34% so với cùng kỳ, đạt hơn 319 tỷ đồng, chiếm 5,9% trong cơ cấu Doanh thu.

AgriS sở hữu hơn 200 dòng sản phẩm từ mía, dừa, gạo, cây ăn quả, phân bón và điện mặt trời – trong đó các sản phẩm nông sản khác như dừa, chuối, gạo và các dòng sản phẩm nước uống dinh dưỡng thiên nhiên ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong Quý 1 niên độ 2025-2026

Trong Quý 1 niên độ 2025-2026, Biên lợi nhuận sau thuế của AgriS được cải thiện, đạt 3,7%, tăng so với 3,3% của cùng kỳ niên độ trước nhờ nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát các chi phí chặt chẽ. Chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát tốt, giảm 21% so với cùng kỳ niên độ trước. Đáng chú ý, chi phí tài chính giảm 22%, xuống còn 417 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm xuống còn 338 tỷ đồng, tương đương giảm 13% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ chiến lược tái cấu trúc vốn và sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính.

Tại thời điểm 30/09/2025, quy mô tổng tài sản của AgriS cũng được mở rộng, đạt hơn 34.188 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu niên độ. Các chỉ tiêu tài chính chủ chốt ghi nhận cải thiện tích cực, trong đó chỉ số thanh toán hiện hành đạt 1,30 lần so với 1,29 lần của đầu niên độ và chỉ số thanh toán nhanh đạt 1,10 lần so với 1,06 lần của đầu niên độ. Kết quả này cho thấy nền tảng tài chính của AgriS ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư cho các dự án chiến lược giai đoạn tới.

Giai đoạn chiến lược 2025-2030: AgriS tiếp tục tăng tốc đổi mới và mở rộng quốc tế

Niên độ 2025-2026 đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn chiến lược 5 năm (2025-2030) khi AgriS thể hiện rõ định hướng chiến lược và quyết tâm tăng tốc, hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn Nông nghiệp Thông minh, Tuần hoàn, Bền vững hàng đầu khu vực. Chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 của AgriS đã được định hình, xoay quanh ba trụ cột trọng tâm, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Trụ cột thứ nhất là Đổi mới sáng tạo và R&D, tập trung xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, hình thành nền tảng tăng trưởng dài hạn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và tích hợp ESG trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp. Trụ cột thứ hai là Hợp tác chiến lược và Mở rộng quốc tế, hướng đến mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại các thị trường trọng điểm, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và quy mô của hệ sinh thái AgriS trên phạm vi khu vực. Trụ cột thứ ba là Tăng cường huy động nguồn lực tài chính, tập trung triển khai các chương trình đầu tư, phát hành và IPO cho các trung tâm chiến lược, nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp và chuẩn hóa năng lực vận hành theo thông lệ quốc tế.

AgriS cho biết nhiều chương trình hợp tác chiến lược trọng điểm đang được đẩy nhanh trong Quý 2 niên độ 2025-2026. Cụ thể, Doanh nghiệp sẽ ra mắt trung tâm R&D quốc tế mới đặt tại một thị trường phát triển của khu vực, đóng vai trò cầu nối chuyển giao công nghệ nông nghiệp tiên tiến và phát triển dịch vụ nông nghiệp tích hợp. Đồng thời, AgriS cũng đang hoàn tất một thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A) với Công ty công nghệ nông nghiệp lớn của Úc, với trọng tâm hướng đến xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn hiện đại, và bền vững. Các thương vụ liên doanh và hợp tác thương mại với các doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á, cũng đang được hoàn tất các bước đàm phán cuối cùng và sẽ sớm được công bố.

AgriS tăng tốc hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược nhằm củng cố hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp, vươn tầm khu vực

Vừa qua, cổ phiếu SBT là một trong những cổ phiếu được lựa chọn vào chỉ số VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index), chỉ số phản ánh hiệu suất của các cổ phiếu tăng trưởng cao trong thị trường Việt Nam, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ra mắt và vận hành chính thức từ 03/11/2025. Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp), nhằm ưu tiên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho các doanh nghiệp có chất lượng tăng trưởng thực sự vượt trội trong danh mục, giúp nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững một cách hiệu quả và có chọn lọc. Việc góp mặt trong rổ chỉ số VN50 Growth trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa nâng hạng là minh chứng cho năng lực tăng trưởng bền vững và hiệu quả quản trị của AgriS, đồng thời tạo bước đệm quan trọng để AgriS tăng tốc triển khai chiến lược đổi mới và mở rộng quốc tế giai đoạn 2025-2030. Trong 4 tháng đầu niên độ, cổ phiếu SBT tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng với mức tăng gần 30% so với đầu niên độ, đóng cửa tại 25.400 đồng/cổ phiếu (ngày 30/10/2025), đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 21.000 tỷ đồng.