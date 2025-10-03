Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

AgriS (SBT) đặt mục tiêu vốn hóa 2,7 tỷ USD vào năm 2030, tham vọng doanh thu 60.000 tỷ đồng

03-10-2025 - 11:11 AM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2024-2025, dự kiến tổ chức vào ngày 24/10/2025.

Kết thúc niên độ tài chính 2024-2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025), AgriS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 28.492 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 109% và 106% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 834 tỷ đồng, giữ mức ổn định so với cùng kỳ. Với kết quả này, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%, tiếp tục chính sách cổ tức đều đặn hàng năm.

Cổ phiếu SBT đã ghi nhận một trong những chuỗi tăng trưởng ấn tượng nhất sàn HOSE, tăng hơn 80% trong niên độ vừa qua và có thời điểm chạm mức cao nhất trong vòng 8 năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức đã tăng từ khoảng 40% lên gần 54% trong niên độ.

Trọng tâm của bài trình bày trước cổ đông lần này chính là chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030. AgriS đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt doanh thu 60.000 tỷ đồng và vốn hóa thị trường ở mức 2,7 tỷ USD. Tầm nhìn xa hơn, công ty hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2035.

Để hiện thực hóa tham vọng này, AgriS sẽ tập trung vào việc kiện toàn mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn, phát triển hệ sinh thái tích hợp AgTech (Công nghệ Nông nghiệp) – FoodTech (Công nghệ Thực phẩm) – FinTech (Công nghệ Tài chính) trên nền tảng quản trị bền vững ESG.

Một trong những trụ cột quan trọng là việc mở rộng sang lĩnh vực Thực phẩm – Đồ uống – Sữa – Bánh kẹo (FBMC) trên thị trường quốc tế, với mục tiêu doanh thu từ mảng này sẽ chiếm khoảng 40% tổng doanh thu vào năm 2030. Công ty cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động M&A để hoàn thiện chuỗi giá trị, điển hình là việc đã hoàn tất mua hơn 30% cổ phần tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex).

Cho niên độ bản lề 2025-2026, AgriS đặt ra kế hoạch kinh doanh thận trọng hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và ngành đường dự báo bước vào chu kỳ giảm. Cụ thể, Công ty trình ĐHĐCĐ mục tiêu doanh thu thuần 26.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 951 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng ổn định so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho niên độ 2025-2026 là từ 5% - 7% bằng cổ phiếu.

SBT trở lại đường đua tăng trưởng, báo lãi vượt kỳ vọng

Anh Khôi

