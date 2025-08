Agriseco: "Đãi cát" tìm ra 6 cổ phiếu tiềm năng, có thông tin hỗ trợ nhưng chưa tăng nóng

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán Agribank (Agriseco) đánh giá VN-Index tháng 7 đã ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 9,19%, đóng cửa tại mốc 1.502,52 điểm. Thanh khoản cải thiện rõ rệt, tăng 73% so với tháng trước. Dòng tiền lan tỏa tới hầu hết các nhóm ngành, trong đó, nổi bật là ba nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản dẫn dắt đà tăng của thị trường. Bên cạnh đó, diễn biến khối ngoại cũng là điểm đáng chú ý khi mua ròng khoảng 8.500 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Về KQKD 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp đã công bố, theo số liệu thống kê từ hệ thống FiinPro-X, LNST toàn thị trường tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khối phi tài chính dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng 53,8% và khối tài chính tăng 17,9%.

Bước sang tháng 08, Agriseco dự báo thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực nhờ kỳ vọng Việt Nam được xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá của FTSE vào tháng 9 tới đây. Bên cạnh đó, Chính phủ đang tiếp tục đẩy mạnh các chính sách tài khóa và tiền tệ theo xu hướng mở rộng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán.

Dù vậy, vẫn có những rủi ro cần theo dõi như việc khối ngoại có tín hiệu bán ròng những phiên gần đây, cùng với đó thị trường đang nằm ở vùng có thể gặp áp lực chốt lời. Trên cơ sở đó, Agriseco Research khuyến nghị nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu tiềm năng tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, tình hình tài chính lành mạnh và chưa tăng nóng trong thời gian qua.

Tại nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) ghi nhận LNTT quý 2 tăng trưởng mạnh 79% so với cùng kỳ lên 12.097 tỷ đồng nhờ giảm chi phí dự phòng tín dụng Lợi nhuận 6 tháng đạt 18.920 tỷ đồng (+46%). Điểm tích cực là hoạt động thu hồi xử lý nợ xấu được đẩy mạnh, thu nhập từ hoạt động này tăng 53% qua đó hỗ trợ lợi nhuận mở rộng trong kỳ.

Tính đến 30/06/2025, tăng trưởng tín dụng của CTG đạt 10% với động lực chính đến từ cho vay bán lẻ gồm cá nhân và hộ gia đình SXKD cũng như huy động vốn tăng trưởng gần 11%. Tỷ lệ NIM nửa đầu năm của CTG cũng cải thiện, đạt 2,9% nhờ chi phí vốn thấp và tín dụng bán lẻ tăng cao. Agriseco kỳ vọng tỷ lệ NIM sẽ phục hồi rõ nét hơn trong quý cuối năm khi nhu cầu tín dụng bán lẻ tăng cao.

Bên cạnh đó, chất lượng tài sản năm 2025 kỳ vọng được kiểm soát tốt với tỷ lệ NPL thấp. Hiện nay CTG là một trong những ngân hàng có tỷ lệ LLR cao nhất hệ thống, luôn duy trì trên 100%, cao hơn mức bình quân ngành, đạt 134% cuối quý 2.

Một ngân hàng khác là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) cũng ghi nhận chi phí dự phòng giảm đáng kể 38% trong quý 2/2025, hỗ trợ tích cực đến lợi nhuận. Agriseco kỳ vọng câu chuyện Chứng khoán TCBS IPO sẽ thúc đẩy KQKD của TCB trong năm 2025, khi TCBS có thể mở rộng các hoạt động dịch vụ chứng khoán và môi giới, tạo ra nguồn thu lớn hơn cho ngân hàng mẹ TCB.

Biên lãi ròng (NIM) tiếp tục cải thiện nhờ chi phí vốn thấp và thu nhập lãi thuần tăng trưởng. Chất lượng tài sản được cải thiện nhờ gia tăng bộ đệm dự phòng nợ xấu. TCB đã gia tăng tỷ lệ LLR lên mức 106% vào cuối quý 2/2025, cao hơn so với mức LLR bình quân ngành là 80%.

Với CTCP FPT (FPT), quý 2/2025 FPT ghi nhận doanh thu đạt 16.625 tỷ đồng (+9%) nhưng lợi nhuận quý 2 duy trì tăng trưởng tới 18% nhờ biên lợi nhuận mảng viễn thông cải thiện. Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPT đã hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận đề ra với LNTT đạt 6.166 tỷ đồng.

Tại khối công nghệ, Agriseco đánh giá doanh thu các tháng cuối năm sẽ duy trì ở mức 15 - 18% nhờ thị trường Nhật Bản và EU duy trì tăng trưởng trên 25%. Doanh thu chuyển đổi số tiếp tục tăng trưởng trên 15% giúp cải thiện biên lợi nhuận. Trong khi đó, biên lợi nhuận mảng viễn thông có thể cải thiện lên 22,4% nhờ tối ưu gói dịch vụ Internet, đẩy mạnh phát triển Data Center và PayTV. Xu hướng tích cực này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong các quý tới. Khối giáo dục, đầu tư và khác cũng có thể kỳ vọng doanh thu cải thiện hơn nhờ FPT đang đầu tư mở rộng hệ thống trường học tại nhiều địa phương (Huế, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Dương...). Với định giá hợp lý, Agriseco nhận định FPT phù hợp để đầu tư nắm giữ trong trung và dài hạn nhờ hưởng lợi từ xu hướng đầu tư mạnh vào công nghệ cao, chất bán dẫn và AI toàn cầu.

Agriseco cũng đánh giá tích cực với triển vọng của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với kỳ vọng sản lượng tiêu thụ sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ nhu cầu từ sản lượng thép tiêu thụ tăng. Thực tế, thị trường BĐS tiếp tục ghi nhận các tin hiệu tích cực như các dự án được phép cấp mới trong quý 2 tăng 29% so với quý trước và giải ngân đầu tư công tính đến 31/05/2025 tăng 19,8% svck và tiếp tục được đẩy mạnh. Bối cảnh này sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho HPG.

Với triển vọng từ dự án khu liên hợp Dung Quất 2 giúp tăng công suất HRC lên 8,6 triệu tấn/năm và thuế CBPG HRC đối với thép Trung Quốc chính thức đã được áp dụng chính thức kể từ ngày 06/07/2025, Agriseco Research đánh giá mức giá hiện tại là phù hợp để nắm giữ dài hạn đối với cổ phiếu HPG.

Tại nhóm bất động sản, Agriseco kỳ vọng KQKD nửa cuối 2025 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) sẽ khởi sắc phần lớn nhờ mở bán Gladia. Hiện dự án Gladia by the Waters do KDH hợp tác với Keppel triển khai có quy mô 11,8ha, gồm 226 căn thấp tầng và 600 căn hộ, đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và nhận đặt chỗ từ 9/7/2025. Dự án đang mở bán hơn 200 căn biệt thự đầu tiên, giá dự kiến 200 – 250tr.đ/m2.

Các sản phẩm này kỳ vọng có tỷ lệ hấp thụ cao (trên 65%) khi thị trường BĐS thấp tầng tại TP. HCM hồi phục trong bối cảnh nguồn cung nhà liền thổ khan hiếm. Doanh số bán BĐS giai đoạn 2025 – 2026 dự kiến tăng cao đóng góp chính từ dự án Gladia và một phần từ Solina.

Bên cạnh đó, KDH còn sở hữu quỹ đất trên 600ha tại khu vực phía Đông TP. HCM. Tính tới thời điểm 30/0/2025, hàng tồn kho đạt 23.007 tỷ đồng, tập trung tại các dự án KDC Tân Tạo, Gladia, Solina, Green Village, Phong Phú 2, cụm CN Bình Trưng. Đây đều là các dự án có tiềm năng tăng giá, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho KDH.

Đối với CTCP Đầu tư Nam Long (NLG ), doanh số bán hàng cải thiện sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Ban lãnh đạo NLG đặt mục tiêu doanh số bán hàng 2025 là 14,6 nghìn tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số bán đã đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 24% svck 2024, chủ yếu từ dự án Southgate. Lượng hàng bán ra đến từ các phân khu hiện hữu như The Aqua, Park Village, thể hiện sự phục hồi của bất động sản Long An. NLG cũng vừa ra mắt phân khu thấp tầng Izumi Canaria trong đại đô thị Izumi City sau khi được tháo gỡ pháp lý.

Agriseco kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng giúp thúc đẩy KQKD các năm tới khi NLG mở bán thêm sản phẩm mới. Thị trường BĐS ven TP.HCM như Long An, Đồng Nai – nơi tập trung dự án của NLG dự kiến sẽ phục hồi nhờ sự phát triển hạ tầng và sát nhập tỉnh thành.

Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế của NLG dự báo tăng cao trên 30% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính từ bán 15,1% vốn tại dự án Izumi City. NLG mới đây đã phê duyệt việc chuyển nhượng và ký kết thỏa thuận bán vốn cho bên Tokyu Corporation. Khoản tiền từ chuyển nhượng dự kiến sẽ được ghi nhận trong nửa cuối năm 2025.