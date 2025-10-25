Ai cũng nên biết tính năng này trên Zalo, khỏi lo bị đọc trộm tin nhắn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khi tính năng này được kích hoạt, chỉ có bạn và người nhận mới có thể đọc được nội dung tin nhắn - ngay cả nhà cung cấp dịch vụ cũng không thể xem được.

Trong thời đại số, những cuộc trò chuyện riêng tư trên Zalo luôn tiềm ẩn nguy cơ bị bên thứ ba đọc được. Tuy nhiên, ứng dụng này đã cung cấp một tính năng bảo mật cực kỳ mạnh mẽ gọi là Mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption) để bảo vệ bạn.

Hướng dẫn chi tiết cách bật Mã hóa đầu cuối

1. Đối với Zalo (Nâng cấp cho từng cuộc trò chuyện):

Tính năng mã hóa của Zalo được áp dụng cho từng cuộc trò chuyện riêng lẻ. Bạn cần thực hiện thao tác này với những người mà bạn muốn bảo mật tin nhắn.

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, vào cuộc trò chuyện bạn muốn mã hóa.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng menu ba dấu gạch ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3: Chọn mục "Mã hóa đầu cuối" và làm theo hướng dẫn để nâng cấp. Sau khi hoàn tất, cuộc trò chuyện sẽ có biểu tượng ổ khóa bên cạnh.

Mã hóa đầu cuối hoạt động như thế nào?

Hãy tưởng tượng mỗi tin nhắn của bạn được khóa trong một "chiếc hộp sắt" (mã hóa) mà chỉ có bạn giữ chìa khóa gửi và người nhận có chìa khóa mở. Ngay cả khi chiếc hộp này đi qua tay "người vận chuyển" (máy chủ của Zalo/Messenger), họ cũng không thể xem được bên trong có gì. Đây là cấp độ bảo vệ quyền riêng tư cao nhất hiện nay.

Lợi ích và một vài lưu ý nhỏ

Lợi ích lớn nhất của mã hóa đầu cuối là sự an tâm tuyệt đối, bạn có thể thoải mái trao đổi những thông tin nhạy cảm mà không lo bị rò rỉ. Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng:

Hãy chắc chắn bạn ghi nhớ mã PIN (đối với Messenger). Vì đây là chìa khóa duy nhất của bạn, nếu quên mã PIN, bạn có thể sẽ mất quyền truy cập vào lịch sử tin nhắn đã sao lưu của mình.

Đừng chần chừ, hãy dành vài phút để bật ngay tính năng này cho những cuộc trò chuyện quan trọng nhất của bạn để bảo vệ sự riêng tư trong thế giới số.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Số

