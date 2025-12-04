"Ai dám nói Ngọc Sơn không giỏi? Ngọc Sơn là thiên tài, không giống người bình thường"

Mới đây, tại buổi trò chuyện tại nhà danh hài Thúy Nga, có ca sĩ Tuấn Cảnh, ca sĩ Quách Tuấn Du.

Quách Tuấn Du

Trong buổi gặp gỡ, Quách Tuấn Du đã nói về tình hình bản thân: "Đợt này tôi qua Mỹ mới thấy cuộc sống mọi người khó khăn quá, tình hình thực sự khó khăn. Không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới đều vậy, tôi đi chỗ nào cũng thấy kêu than làm ăn khó khăn, đóng trả mặt bằng hết. Kinh tế khó khăn chưa kể tới mưa bão, lũ lụt. Bởi vậy, phương châm sống của tôi năm nay là để dành, ăn ít, tiết kiệm...", nam ca sĩ chia sẻ.

Được biết, Quách Tuấn Du tuy hoạt động ở Việt Nam nhưng lại khá đắt show ở nước ngoài. Anh liên tục đi show ở Mỹ, châu Âu, châu Úc. Nam ca sĩ từng chia sẻ, nhờ việc mạo hiểm theo đuổi dòng nhạc Bolero Remix nên anh được khán giả ở hải ngoại ưa chuộng, bầu show mời liên tục.

Chính vì thế, nhiều người tưởng rằng Quách Tuấn Du đã sang nước ngoài sinh sống do thường xuyên thấy anh xuất hiện cùng Thúy Nga tại Mỹ. Nhưng nam ca sĩ đã đính chính rằng anh chỉ bay qua biểu diễn rồi lại về nước.

Tuấn Cảnh

Cũng tại nhà Thúy Nga, Quách Tuấn Du có dịp hội ngộ với hai đàn anh là ca sĩ Tuấn Cảnh và ca sĩ Leon Vũ, trò chuyện vui vẻ.

Quách Tuấn Du còn xúc động thốt lên: "Xúc động quá, lâu lắm tôi mới được anh Tuấn Cảnh nấu cho tô bún riêu để ăn, lại ăn bún riêu đậm chất quê nhà giữa nơi đất khách quê người thế này".

Tuấn Cảnh chia sẻ: "Thúy Nga cũng nói trước với tôi rằng hôm nay có Quách Tuấn Du qua chơi nên tôi mới nấu bún riêu mang qua luôn. Tôi thấy Quách Tuấn Du đói tới mức vừa ăn tay vừa run luôn rồi".

Ngọc Sơn

Quách Tuấn Du ôn lại kỷ niệm xưa: "Tôi vẫn nhớ anh Tuấn Cảnh và Mai Thiên Vân là cặp song ca đình đám một thời ở sân khấu Trống Đồng, 126. Lúc đó Mai Thiên Vân vẫn lấy nghệ danh là Mai Hậu tên thật. Hát được một thời gian thì Mai Thiên Vân đi Mỹ còn anh Tuấn Cảnh mở phòng trà".

Tuấn Cảnh tiết lộ thêm: "Ngày đó tôi hay gặp Quách Tuấn Du ở nhà cha nuôi Ngọc Sơn. Anh Ngọc Sơn có tài bịt mắt đánh bóng bàn giỏi lắm, đánh bằng lỗ tai, cảm giác.

Ai dám nói Ngọc Sơn không giỏi? Ngọc Sơn là thiên tài đấy, ngoài đời cũng không giống người bình thường, khác lạ lắm. Ngọc Sơn còn giỏi tiếng Anh lắm, tranh luận với cả nhân viên đại sứ quán Mỹ bằng tiếng Anh luôn. Anh em nghệ sĩ ai chứng kiến cũng ngạc nhiên".