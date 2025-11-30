Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam ca sĩ ở Mỹ nói về Ngọc Sơn: "Con cái đầy"

30-11-2025 - 14:57 PM | Lifestyle

Nam ca sĩ ở Mỹ nói về Ngọc Sơn: "Con cái đầy"

Tuấn Cảnh tiết lộ: "Ba Ngọc Sơn cưng Quách Tuấn Du lắm. Ngọc Sơn nhiều con lắm, con cái đầy".

Mới đây, ca sĩ Tuấn Cảnh đã qua nhà danh hài Thúy Nga chơi và nấu bún riêu chuẩn vị Bắc cho nữ danh hài ăn, khiến cô phải tấm tắc khen: "Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại món này của anh Tuấn Cảnh.

Tuấn Cảnh và Thúy Nga

Ngày xưa anh Tuấn Cảnh bán quán, tôi chỉ ra ăn món này thôi. Vậy mà tự nhiên anh ấy ngưng không bán nữa, kêu mệt quá không muốn làm, tôi tiếc vô cùng. Bún riêu anh ấy làm ăn là mê luôn. Tôi còn gọi Leon Vũ và Quách Tuấn Du qua đây ăn.

Tôi mê bún riêu lắm, hồi đó tuần nào tôi cũng qua quán anh Tuấn Cảnh ăn bún riêu 3 buổi. Lâu lắm tôi mới được ăn tô bún riêu đúng ý mình. Anh ấy bảo nấu bún riêu là phải thả cả một tâm hồn vào. Anh ấy phải tự tay ngồi bào rau muống, chẻ từng cọng rau. Đậu trong tô bún riêu cũng chuẩn đậu làng Mơ ngoài Bắc.

Từ hồi anh Tuấn Cảnh đóng cửa hàng là thấy anh ấy trẻ khỏe hẳn ra, cả ngày chỉ đi chơi, du lịch, quay TikTok, làm con người anh ấy thanh niên trở lại".

Được biết, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện đã sang nhượng tiệm phở gà tại Mỹ cho một người khác dù bán rất chạy.

Tuấn Cảnh và Quách Tuấn Du

Anh chia sẻ công việc bán hàng quá bận rộn khiến anh mệt mỏi, không còn thời gian chăm sóc gia đình, bản thân nên quyết định sang nhượng. Trong thời gian này, nam ca sĩ khá rảnh rỗi, nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Thúy Nga cũng tâm sự thêm: "Cả đêm qua tôi mất ngủ vì Nha Trang quê tôi lũ lụt quá, mẹ tôi thì bệnh nặng. Tôi nhìn cảnh lũ lụt thương quá. Tôi mất ngủ tới tận 5 giờ sáng. Phải chi tôi ở đó để được chung tay góp sức làm gì đó".

Thúy Nga và Tuấn Cảnh ăn xong thì Quách Tuấn Du tới chơi. Được biết, Quách Tuấn Dung cũng mới từ Việt Nam qua Mỹ để đi show. Nam ca sĩ rất đắt show ở nước ngoài và đi show liên tục, tới mức bị đồn là đã qua Mỹ định cư hẳn nhưng không phải.

Vừa thấy Tuấn Cảnh, Quách Tuấn Du liền lao tới ôm chặt lấy đàn anh để bày tỏ tình cảm: "Đây là một người anh của tôi, biết nhau mấy chục năm".

Tuấn Cảnh tiết lộ: "Ba Ngọc Sơn cưng Quách Tuấn Du lắm. Ngọc Sơn nhiều con lắm, con cái đầy".

Từ “tân binh mới toanh” đến đội trưởng livestage 5, Sơn K tiết lộ hậu trường bất ngờ ở Anh Trai Say Hi

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

