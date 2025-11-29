Tài sản cố NSND Hoàng Dũng để lại trong căn nhà trên phố Kim Mã

Mới đây, Hoàng Triều Dương - con trai của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng đã đăng tải một đoạn clip, chia sẻ về không gian sống khiến nhiều người bất ngờ. Nhanh chóng, đoạn clip thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng bởi đây là một trong số những lần hiếm hoi, người hâm mộ được ngắm cận cảnh bên trong căn nhà của NSND Hoàng Dũng.

Được biết, căn nhà của cố NSND Hoàng Dũng nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã (Hà Nội). Căn nhà nằm cùng khuôn viên với hai ngôi nhà khác, có một khoảng sân thông nhau. Bước vào khuôn viên nhà là một cảm giác gần gũi với thiên nhiên vì rất nhiều cây xanh.

Clip: Bên trong căn nhà cổ của cố NSND Hoàng Dũng

Nhà cố NSND Hoàng Dũng (bên phải) nhìn từ ngoài vào (Ảnh: Mai Lân)

Bên cạnh đó, căn nhà cũng mang một cảm giác rêu phong, cổ kính với lối kiến trúc đậm chất Hà Nội xưa. Sinh thời, NSND Hoàng Dũng từng chia sẻ, ông thích kê một chiếc ghế ra trước hè, với một ấm trà, có thể ngồi cả ngày để nhìn ra khoảng sân ấy và đọc sách, hút thuốc. Thi thoảng có tiếng chim hót, chú chó nhỏ quẫy đuôi bên cạnh, một cảm giác bình yên mà nhiều người mơ ước.

Theo Hoàng Triều Dương chia sẻ trong clip, căn nhà này là do tự tay cố nghệ sĩ thiết kế. Trong mắt Dương, bố luôn là người tỉ mỉ, chu đáo nên ngay cả khi bố không còn trên đời, hình ảnh của ông vẫn luôn tồn tại trong từng góc nhà.

“Trong nhà mình có rất nhiều tượng gỗ, được bố dùng để trưng bày, trang trí. Đến cả những móc lồng chim, bố đều khoan vào tường những móc sắt, mua lũa gỗ về để treo vào, rất cầu kỳ”, con trai NSND Hoàng Dũng chia sẻ.

Bên trong căn nhà được thiết kế theo phong cách Hà Nội xưa, đồ nội thất chủ yếu là tông gỗ

Con trai của cố nghệ sĩ tiết lộ căn nhà do tự tay ông thiết kế

Ngoài ra, anh chàng còn tiết lộ bố mình rất thích các tông màu gỗ từ bàn ghế, tủ kệ,... đều lựa chọn chất liệu này. Chính vì vậy mà tổng thể căn nhà đều có sự ấm áp, hoài cổ nhưng vẫn trường tồn theo thời gian. Hoàng Triều Dương bày tỏ, bản thân những người trẻ như anh thường không chuộng thiết kế từ gỗ, song anh vẫn rất thích những món đồ này vì đó như một kỷ vật quý giá và cũng là những gì mà bố anh thích.

Ngoài ra, anh chàng cũng cho hay hiện tại, bản thân cũng đang tiếp nối những niềm đam mê của bố như chăm sóc cây cảnh, nuôi chim, nuôi mèo,...

“Đó đều là thói quen, những tài sản tinh thần vô giá mà bố đã để lại cho mình. Mỗi khi về nhà, nghe thấy tiếng chim hót, mình cũng cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn. Ngay cả decor ở trong nhà, mình cũng không muốn thay đổi bất cứ thứ gì. Để mình luôn cảm giác được có sự hiện diện ấm áp của bố trong ngôi nhà”, Hoàng Triều Dương bày tỏ.

Những món đồ được trưng bày trong nhà

Hoàng Dương giữ trọn vẹn hình ảnh của bố ở mọi góc nhà

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều kỷ niệm, ấn tượng với các vai diễn của cố NSND Hoàng Dũng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ khi căn nhà của cố nghệ sĩ vẫn được con trai giữ nguyên vẹn, không thay đổi bất cứ thứ gì. Không ít người cho rằng, chỉ cần nhìn qua không gian sống cũng cảm nhận được không khí đầm ấm trong gia đình.

Nam diễn viên trẻ cũng kế thừa những niềm đam mê, sở thích của bố

Hoàng Triệu Dương sinh năm 1999, tốt nghiệp lớp diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, Hoàng Dương đăng ký thực tập tại Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi mà bố là NSND Hoàng Dũng từng có hơn 40 năm cống hiến.

Thời gian qua, Hoàng Dương cũng tạo được nhiều thiện cảm với khán giả qua một số vai diễn trên sóng truyền hình. Hiện tại, anh cũng đang góp mặt trong bộ phim hot giờ vàng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Anh được nhận xét có chất giọng hay, đặc trưng giống NSND Hoàng Dũng. Công chúng bày tỏ mong muốn nam diễn viên trẻ này sẽ có thêm những vai diễn dài hơi để thể hiện năng lực nhiều hơn nữa trên màn ảnh Việt.