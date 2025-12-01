Ai là đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 33?

U22 Việt Nam đã chốt danh sách nhân sự quan trọng cho SEA Games 33 với việc tiền vệ Khuất Văn Khang được trao băng đội trưởng. Quyết định được HLV Kim Sang-sik đưa ra trong cuộc họp đội ngày 29/11, sau khi đội trưởng cũ Nguyễn Văn Trường không thể tham dự vì chấn thương dây chằng gặp phải tại Panda Cup 2025.

Khuất Văn Khang làm đội trưởng U22 Việt Nam

Văn Khang sinh năm 2003 thuộc biên chế Thể công Viettel, được đánh giá là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình hiện tại. Anh từng nhiều lần khoác áo các đội trẻ quốc gia và không xa lạ với vai trò thủ lĩnh khi từng đảm nhiệm băng đội trưởng ở một số giải đấu trẻ trước đây. Tinh thần thi đấu mạnh mẽ, khả năng dẫn dắt và sự điềm tĩnh giúp Văn Khang trở thành lựa chọn phù hợp để dẫn dắt U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục mục tiêu tại SEA Games 33.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng chỉ định Nguyễn Đình Bắc giữ vai trò đội phó. Sự kết hợp giữa Văn Khang và Đình Bắc được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định cho đội bóng trong bối cảnh lực lượng có nhiều xáo trộn vì chấn thương của một số trụ cột.

Cùng thời điểm, ban huấn luyện U22 Việt Nam đã hoàn tất danh sách 23 cầu thủ sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự đại hội. Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch thi đấu đã điều chỉnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).