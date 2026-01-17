Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai là người thân nam giới mặc áo bóng đá "Phú Lâm FC" trôi trên sông Rạch Chiếc, liên hệ ngay công an

17-01-2026 - 07:43 AM | Xã hội

Chiều 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tìm người thân của nam giới trôi trên sông Rạch Chiếc, phường Phước Long, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 16/1, người dân đi ghe phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Rạch Chiếc, gần cầu Nam Lý (phường Phước Long. TP.HCM) nên trình báo công an. 

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Ai là người thân nam giới mặc áo bóng đá "Phú Lâm FC" trôi trên sông Rạch Chiếc, liên hệ ngay công an- Ảnh 1.

Ai là người thân nam giới mặc áo bóng đá "Phú Lâm FC" trôi trên sông Rạch Chiếc, liên hệ ngay công an- Ảnh 2.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nam giới, mặc áo thun màu đỏ ngắn tay (áo đá banh có số 8 sau lưng), có in dòng chữ "Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm (Phú Lâm FC)", mặc quần đùi thun màu xanh (quần đá banh).Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, độ từ 30-40 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là người thân hoặc biết thông tin liên quan thi thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công qua số điện thoại 0937.349.345 để cung cấp thông tin.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn cho hàng triệu người dùng Zalo

Thông báo khẩn cho hàng triệu người dùng Zalo Nổi bật

Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, bắt ông trùm Nguyễn Đường Mạnh

Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, bắt ông trùm Nguyễn Đường Mạnh Nổi bật

Khởi tố Nguyễn Bích Hằng sinh năm 2008 và nhiều người khác

Khởi tố Nguyễn Bích Hằng sinh năm 2008 và nhiều người khác

21:11 , 16/01/2026
Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây

Hà Nội bắt đầu sử dụng camera AI "phạt nguội" để xử lý hàng loạt vi phạm dưới đây

20:34 , 16/01/2026
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm, nhắm vào học sinh, sinh viên

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm, nhắm vào học sinh, sinh viên

19:40 , 16/01/2026
Thông tin về giấy phép lái xe màu hồng mới, người dân ai cũng cần biết

Thông tin về giấy phép lái xe màu hồng mới, người dân ai cũng cần biết

19:32 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên