Ai là người thân nam giới mặc áo bóng đá "Phú Lâm FC" trôi trên sông Rạch Chiếc, liên hệ ngay công an

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 16/1, người dân đi ghe phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Rạch Chiếc, gần cầu Nam Lý (phường Phước Long. TP.HCM) nên trình báo công an.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nam giới, mặc áo thun màu đỏ ngắn tay (áo đá banh có số 8 sau lưng), có in dòng chữ "Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm (Phú Lâm FC)", mặc quần đùi thun màu xanh (quần đá banh).Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, độ từ 30-40 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là người thân hoặc biết thông tin liên quan thi thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công qua số điện thoại 0937.349.345 để cung cấp thông tin.