Ai nhìn thấy Chủ tịch HĐQT Trần Văn Quý, liên hệ ngay cơ quan điều tra

07-01-2026 - 13:47 PM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group rần Văn Quý bị truy nã vì cùng đồng phạm lừa bán nền đất thuộc các khu biệt thự ở tỉnh Lâm Đồng, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM, phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Quý (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.

Trần Văn Quý (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group)

Quá trình điều tra, xét thấy hành vi của Quý Chủ tịch HĐQT Sam Group, đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Quý. Tuy nhiên, bị can Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ bị can đang ở đâu nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với bị can Trần Văn Quý để tổ chức truy bắt.

Công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng PC03 địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM hoặc gọi số điện thoại: 0903852528 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Lâm Anh.

Theo điều tra, Sam Group đã quảng bá, rao bán các dự án biệt thự không có thật tại tỉnh Lâm Đồng, gồm: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri, Sam Hills Lộc Quảng và Sam World Lộc Quảng…Doanh nghiệp này không có hồ sơ pháp lý, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhưng vẫn ký hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ và phiếu đăng ký chuyển nhượng với khách hàng.

Số tiền mà các nạn nhân nộp được chuyển vào tài khoản của công ty và tài khoản cá nhân của Quý. Thay vì thực hiện theo cam kết, nhóm đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.

Đến nay, PC03 xác định có đủ căn cứ Trần Văn Qúy và đồng phạm đã chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất thuộc các khu biệt thự trên.

Theo Minh Tuệ

Đời Sống Pháp Luật

