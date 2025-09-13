Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AI sẽ giúp ngành công nghiệp chip đạt giá trị 1.000 tỷ USD vào năm 2030

13-09-2025 - 08:41 AM | Kinh tế số

AI được dự đoán sẽ giúp ngành chip đạt hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Semicon Taiwan khẳng định AI là động lực chính và nhấn mạnh hợp tác quốc tế.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ trong thập kỷ tới và đưa ngành công nghiệp chip trở thành một ngành kinh doanh trị giá hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Điều này đã được nhấn mạnh tại Semicon Taiwan một trong những sự kiện thương mại quan trọng nhất của ngành công nghiệp chip.

Theo các nhà phân tích tại công ty tư vấn Melius, thị trường điện toán và mạng lưới AI dự kiến sẽ đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Các công ty sản xuất chip Nvidia và Broadcom đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này, với Nvidia hiện đang nắm giữ thị phần đáng kể trong lĩnh vực điện toán và mạng AI, và Broadcom đang dần chiếm được thị phần lớn hơn với những chip AI tùy chỉnh.

Các quan chức Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong việc định vị vùng lãnh thổ này là một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu quan trọng. Ông nhấn mạnh những nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực AI, điện toán lượng tử và robot, nhằm mục đích neo giữ các công nghệ chủ chốt tại Đài Loan và giúp những doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh Mạng lưới Bán dẫn, do Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp và tập đoàn thương mại SEMI đồng tổ chức, tập trung vào việc thúc đẩy đối thoại toàn cầu cấp cao, cải thiện hợp tác về chip AI và mở rộng phát triển nhân tài. Hội nghị thượng đỉnh nhấn mạnh nhu cầu hợp tác quốc tế để xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn linh hoạt hơn.

Các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm những quan chức từ Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, đã bày tỏ lo ngại về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do thuế quan do Mỹ đề xuất đối với những chất bán dẫn sản xuất ở nước ngoài. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế đáng tin cậy và nhu cầu về các chính sách tăng cường an ninh và hiệu quả của ngành.

Khi AI tiếp tục thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng trong ngành công nghệ, các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính nên theo dõi chặt chẽ những phát triển trong lĩnh vực điện toán và mạng lưới AI. Thị trường có tiềm năng phát triển mạnh mẽ mang đến những cơ hội đáng kể cho các công ty như Nvidia và Broadcom, cũng như cho ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan.

Tóm lại, AI được dự đoán sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chip trong thập kỷ tới. Sự kiện thương mại Semicon Taiwan đã nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu của AI và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn bền vững.

Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trương Gia Bình: Nếu trước đây, doanh nghiệp đi một mình, gặp khó thì tự gánh, thì giờ đây, cái khó của doanh nghiệp cũng là cái khó của đất nước!

Ông Trương Gia Bình: Nếu trước đây, doanh nghiệp đi một mình, gặp khó thì tự gánh, thì giờ đây, cái khó của doanh nghiệp cũng là cái khó của đất nước! Nổi bật

Một lĩnh vực có thể đóng góp 2.600 - 4.400 tỷ USD mỗi năm vào nền kinh tế toàn cầu, ngang bằng với GDP của một quốc gia thuộc top 5-10 thế giới

Một lĩnh vực có thể đóng góp 2.600 - 4.400 tỷ USD mỗi năm vào nền kinh tế toàn cầu, ngang bằng với GDP của một quốc gia thuộc top 5-10 thế giới Nổi bật

Tại sao lừa đảo biết rõ số CCCD, số tài khoản ngân hàng, hạn mức tín dụng và mật khẩu của nạn nhân?

Tại sao lừa đảo biết rõ số CCCD, số tài khoản ngân hàng, hạn mức tín dụng và mật khẩu của nạn nhân?

20:10 , 12/09/2025
Từ Changpeng Zhao đến Vitalik Buterin: 10 cái tên đang thống trị thị trường tiền điện tử

Từ Changpeng Zhao đến Vitalik Buterin: 10 cái tên đang thống trị thị trường tiền điện tử

17:48 , 12/09/2025
Sự cố dữ liệu CIC: "Người dùng không cần khóa thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng"

Sự cố dữ liệu CIC: "Người dùng không cần khóa thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng"

16:58 , 12/09/2025
Một công ty công nghệ Việt ra mắt nền tảng hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất

Một công ty công nghệ Việt ra mắt nền tảng hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất

16:53 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên