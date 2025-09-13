AI sẽ giúp ngành công nghiệp chip đạt giá trị 1.000 tỷ USD vào năm 2030

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ trong thập kỷ tới và đưa ngành công nghiệp chip trở thành một ngành kinh doanh trị giá hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Điều này đã được nhấn mạnh tại Semicon Taiwan một trong những sự kiện thương mại quan trọng nhất của ngành công nghiệp chip.

Theo các nhà phân tích tại công ty tư vấn Melius, thị trường điện toán và mạng lưới AI dự kiến sẽ đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Các công ty sản xuất chip Nvidia và Broadcom đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này, với Nvidia hiện đang nắm giữ thị phần đáng kể trong lĩnh vực điện toán và mạng AI, và Broadcom đang dần chiếm được thị phần lớn hơn với những chip AI tùy chỉnh.

Các quan chức Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong việc định vị vùng lãnh thổ này là một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu quan trọng. Ông nhấn mạnh những nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực AI, điện toán lượng tử và robot, nhằm mục đích neo giữ các công nghệ chủ chốt tại Đài Loan và giúp những doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh Mạng lưới Bán dẫn, do Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp và tập đoàn thương mại SEMI đồng tổ chức, tập trung vào việc thúc đẩy đối thoại toàn cầu cấp cao, cải thiện hợp tác về chip AI và mở rộng phát triển nhân tài. Hội nghị thượng đỉnh nhấn mạnh nhu cầu hợp tác quốc tế để xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn linh hoạt hơn.

Các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm những quan chức từ Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, đã bày tỏ lo ngại về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do thuế quan do Mỹ đề xuất đối với những chất bán dẫn sản xuất ở nước ngoài. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế đáng tin cậy và nhu cầu về các chính sách tăng cường an ninh và hiệu quả của ngành.

Khi AI tiếp tục thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng trong ngành công nghệ, các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính nên theo dõi chặt chẽ những phát triển trong lĩnh vực điện toán và mạng lưới AI. Thị trường có tiềm năng phát triển mạnh mẽ mang đến những cơ hội đáng kể cho các công ty như Nvidia và Broadcom, cũng như cho ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan.

Tóm lại, AI được dự đoán sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chip trong thập kỷ tới. Sự kiện thương mại Semicon Taiwan đã nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu của AI và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn bền vững.