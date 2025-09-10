Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng

10-09-2025 - 09:00 AM | Kinh tế số

Người dùng có thể rơi vào cạm bẫy khiến “tiền mất tật mang” nếu không nắm được thông tin này.

Trong thời gian gần đây, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phát hiện nhiều fanpage và tài khoản Facebook giả mạo, sử dụng logo, hình ảnh, và tên gọi tương tự để lừa đảo khách hàng. Hành vi này không chỉ gây nhầm lẫn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Những tài khoản và fanpage giả mạo này thường xuyên đăng tải các thông tin không chính xác về chủ trương, chính sách của ngành điện. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng này còn kêu gọi ủng hộ, quyên góp, gây hoang mang dư luận và có thể chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

EVNNPC khẳng định chỉ có 01 trang fanpage chính thức có dấu xác thực của facebook (dấu tích xanh) tại địa chỉ: www.facebook.com/dienlucmienbac. Khách hàng chỉ nên tương tác, tra cứu thông tin, gửi yêu cầu qua fanpage chính thức này hoặc qua các kênh chính thống sau: Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 19006769 (24/7); Website của EVNNPC: https://npc.com.vn; Website Chăm sóc khách hàng: https://cskh.npc.com.vn

Để bảo vệ quyền lợi của mình, EVNNPC khuyến cáo khách hàng cần hết sức cảnh giác và lưu ý những điểm sau:

Kiểm tra kỹ lưỡng: Chỉ tương tác với các trang fanpage và tài khoản chính thức của EVNNPC. Các kênh thông tin chính thống thường có dấu tích xanh (đã xác minh) từ Facebook. Mọi thông tin chính thức về điện, giá điện, và các dịch vụ liên quan luôn được cập nhật trên trang web chính thức của EVNNPC.

Kênh hỗ trợ khách hàng: Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ, khách hàng nên liên hệ trực tiếp qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 của EVNNPC để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Báo cáo tài khoản giả mạo: Khi phát hiện các tài khoản hoặc fanpage có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng có thể báo cáo trực tiếp với cơ quan chức năng hoặc với Facebook để giúp cộng đồng mạng an toàn hơn.

