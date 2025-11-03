Alcorest lan tỏa cảm hứng “Tô màu cuộc sống” với bộ nhận diện mới

Khi logo không chỉ là một hình ảnh

Ra mắt thị trường vào năm 2006, Alcorest đã gắn liền với biểu tượng chữ "A" – hình ảnh tượng trưng cho ngọn núi và các lớp nhôm vươn cao, thể hiện sự bền vững và tinh thần tiên phong. Sau hai thập kỷ, biểu tượng này được khoác lên diện mạo hiện đại, trẻ trung hơn.

Alcorest chính thức thay đổi bộ nhận diện mới sau 20 năm.

Logo mới của Alcorest được tinh chỉnh với nét chữ dày dặn, khỏe khoắn hơn, thể hiện sự vững vàng và hiện đại. Màu xanh dương tươi sáng thay cho sắc xanh đậm cũ, kết hợp cùng slogan màu cam nổi bật – vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, mang đến hình ảnh một Alcorest năng động, sáng tạo và sẵn sàng cho chương mới của hành trình vươn cao.

"Chất lượng" nâng tầm thành "Cảm hứng"

Thông điệp "Khát vọng chất lượng Việt" từng là nền tảng phát triển, thể hiện sứ mệnh và tầm nhìn của Alcorest trong những giai đoạn đầu tiên phong.

Tại cột mốc 20 năm hình thành và phát triển, thương hiệu tiếp tục hành trình mới với thông điệp "Tô màu cuộc sống", thể hiện định hướng mở rộng từ chất lượng sản phẩm đến giá trị thẩm mỹ, và cảm hứng sáng tạo.

Logo mới của Alcorest mang biểu tượng chữ A cách điệu từ ngọn núi vững chãi và nét chữ đậm dày mạnh mẽ.

Xu hướng này cũng hòa nhịp với làn sóng chuyển dịch toàn cầu, khi các thương hiệu ngày nay không chỉ "bán sản phẩm", mà còn truyền cảm hứng và giá trị sống. Với Alcorest, mỗi công trình mang dấu ấn của thương hiệu sẽ là một mảng màu sống động trong bức tranh cuộc sống.

Giờ đây, Alcorest không chỉ là một sản phẩm tô điểm diện mạo cho các công trình mà còn là chất liệu kiến tạo vẻ đẹp muôn màu của một cuộc sống thịnh vượng.

Câu chuyện chuyển mình của một thương hiệu Việt

Sự thay đổi nhận diện thương hiệu không không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà là lời cam kết cho một chặng đường phát triển mới của mỗi thương hiệu. Điều này không chỉ nằm ở hình ảnh thể hiện ra bên ngoài mà còn ở sự thay đổi trong tư duy chiến lược của cả tập thể. Trong bối cảnh ngành xây dựng hướng đến các giá trị xanh, bền vững và thẩm mỹ, việc tái định vị trở thành một bước đi tất yếu.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhôm Việt Dũng – đơn vị sở hữu thương hiệu Alcorest, chia sẻ:

"Sau 20 năm phát triển, chúng tôi không chỉ muốn giới thiệu Alcorest bằng những con số về chất lượng hay thị trường. Hơn thế, chúng tôi muốn kể câu chuyện về khát vọng - sống động và đầy cảm xúc. "Tô màu Cuộc sống" chính là lời gửi gắm khát vọng ấy."

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhôm Việt Dũng – đơn vị sở hữu thương hiệu Alcorest.

Trải qua hai thập kỷ phát triển, Alcorest đã có mặt trong nhiều công trình trọng điểm: nhà ga, bệnh viện, trường học, khu đô thị, trung tâm thương mại và văn phòng hiện đại…

Trường Mầm non An Lập - Công trình kiến trúc giáo dục tiêu biểu mang tinh thần "Tô màu cuộc sống" của Alcorest.

Cùng với diện mạo mới, Alcorest đặt mục tiêu rõ ràng: mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư công nghệ xanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Từ nền tảng vững chắc tại thị trường, thương hiệu kỳ vọng Alcorest - Tô màu cuộc sống sẽ là chất liệu cuộc sống gần gũi và lan tỏa tới nhiều quốc gia, nhiều công trình và cộng đồng hơn nữa.