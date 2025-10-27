Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ams đón Quán quân Olympia 2025 trở về bằng một lễ chào cờ đặc biệt: 15 năm mới lại có nhà vô địch có khác!

27-10-2025 - 16:29 PM | Sống

Buổi lễ đón Trần Bùi Bảo Khánh trở về có sự tham gia của thầy cô và 2.800 học sinh Ams.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, vừa chính thức trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2025. Với bản lĩnh vững vàng, tư duy nhanh nhạy và phong thái điềm tĩnh, Bảo Khánh không chỉ chinh phục khán giả cả nước mà còn trở thành niềm tự hào to lớn của đại gia đình Amsterdam. Chiến thắng của nam sinh đã nối dài bảng vàng thành tích rực rỡ của ngôi trường mang danh “lò đào tạo nhân tài” của Thủ đô.

Đặc biệt, đây là chiến thắng thứ hai của trường Ams và cũng là chiến thắng thứ hai của Thủ đô tại chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia sau 15 năm. Thành tích này càng thêm ý nghĩa khi trùng với dấu mốc kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, như một món quà đầy tự hào dành cho ngôi trường đình đám này.

Sáng 27/10, trong lễ chào cờ đầu tuần, hơn 2.800 học sinh và thầy cô trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã cùng chào đón Trần Bùi Bảo Khánh - tân Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 bằng một loạt hoạt động.

Bảo Khánh trở lại trường sau chiến thắng tại Olympia.

Theo đó, trong lễ chào cờ đặc biệt này, Bảo Khánh là người được chọn thực hiện nghi thức kéo cờ. Khi tên nam sinh vang lên, cả sân trường lập tức ngập tràn trong tiếng reo hò, vỗ tay chúc mừng. Đại diện Ban giám hiệu chia sẻ niềm vui và tự hào về thành tích mà Khánh vừa đạt được tại Chung kết Olympia 2025.

Ams đón Quán quân Olympia 2025 trở về bằng một lễ chào cờ đặc biệt: 15 năm mới lại có nhà vô địch có khác!- Ảnh 1.

Sau chiến thắng vinh quang, Bảo Khánh trở về trong vòng tay thầy cô và 2.800 học sinh Ams.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi nhà trường tái hiện màn trao vòng nguyệt quế - giây phút vinh quang nhất trong hành trình Olympia của Bảo Khánh. Bên dưới, học sinh đồng loạt hô vang tên Bảo Khánh để chúc mừng chiến thắng.

Không khí buổi lễ thêm sôi động với các tiết mục văn nghệ do học sinh tự chuẩn bị. Từ những màn nhảy hiện đại sôi nổi đến tiết mục hát múa ý nghĩa, tất cả đều là cách Amsers gửi lời chúc mừng đến Tân Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia.

Bảo Khánh gửi lời cảm ơn đến thầy cô và bạn bè trường Ams.

Trong phần giao lưu, Bảo Khánh chia sẻ với các em khóa dưới rằng bí quyết để chinh phục Olympia là giữ niềm đam mê học hỏi, luôn tự tin và kiên trì vượt qua thử thách. Sau buổi lễ, nam sinh còn đi đến từng lớp, bắt tay và gửi lời cảm ơn tới thầy cô, bạn bè - những người đã đồng hành, tiếp thêm động lực cho mình suốt hành trình vừa qua.

"Đỉnh núi Olympia dù chỉ là một đỉnh núi trong tưởng tượng, nhưng nhờ có sự cổ vũ của mọi người, nhờ có tình yêu và sự tin tưởng của mọi người mà nó đã trở thành một đỉnh núi có thật, và nó tồn tại ở ngay đây cùng với chúng ta ngày hôm nay", nam sinh chia sẻ.

Ams đón Quán quân Olympia 2025 trở về bằng một lễ chào cờ đặc biệt: 15 năm mới lại có nhà vô địch có khác!- Ảnh 2.

Nam sinh chia sẻ với các bạn học sinh.

Sự trở về của Quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh là niềm vui chung của thầy cô và học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Chiến thắng của Khánh cũng trở thành động lực để nhiều bạn trẻ thêm yêu việc học và tiếp tục nỗ lực trên con đường chinh phục tri thức.

Người 5 lần dẫn trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Theo Đông - Ảnh/Clip: Như Hoàn

Đời sống & pháp luật

Olympia 2025

