An toàn thương hiệu - "Tấm chắn" bảo vệ hình ảnh thương hiệu trên môi trường số

An toàn thương hiệu - Quan trọng đến độ nào?



Tập đoàn Cơ sở dữ liệu Mỹ Oracle định nghĩa An toàn thương hiệu là hoạt động bảo vệ thương hiệu khỏi những tác động xấu trên nền tảng kỹ thuật số. Trọng tâm chính là giữ quảng cáo của thương hiệu xuất hiện trong môi trường lành mạnh và tránh xa các nội dung tiêu cực hoặc không phù hợp với giá trị của thương hiệu.

Trong đó, việc chọn lựa nền tảng để xuất hiện cũng đặc biệt quan trọng đối với An toàn thương hiệu. Nghiên cứu thực hiện bởi IAS (Integral Ad Science) chỉ ra rằng, 75% người tiêu dùng cho biết họ cảm thấy ít thiện cảm hơn với thương hiệu thực hiện quảng cáo trên các trang web không đáng tin cậy. Trong khi đó, 51% người tiêu dùng cho biết sẽ ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu gắn với nội dung không phù hợp.

Chính vì thế, trước khi triển khai các chiến dịch truyền thông, thương hiệu cần xác định không gian an toàn và thiết lập ranh giới với những trang web hoặc nền tảng không đảm bảo độ tin cậy và phù hợp với hình ảnh, sứ mệnh của mình.

Giải pháp tối ưu dành cho thương hiệu

Không chỉ sở hữu cộng đồng người dùng năng động cùng với bộ công cụ tối ưu quảng cáo, TikTok đang dần chứng minh là điểm đến đúng đắn và đáng tin cậy cho thương hiệu trên hành trình kết nối an toàn với người dùng. Cụ thể, TikTok đã nhận được chứng nhận chống gian lận từ TAG (Trustworthy Accountability Group) năm 2022 nhờ việc áp dụng các phương thức hiệu quả để đảm bảo quảng cáo được phân phối trong môi trường trực tuyến an toàn.

Mới đây nhất, tại sự kiện TikTok Safety Summit 2024, TikTok đã công bố bộ giải pháp an toàn cho thương hiệu dựa trên 4 mục tiêu chính: Xây dựng mức độ phù hợp và an toàn cho thương hiệu, Ủng hộ sự minh bạch và giải trình có trách nhiệm, Bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng và Cùng hợp tác vì sự tiến bộ.

Trong đó, đối với mục tiêu Xây dựng mức độ phù hợp và an toàn cho thương hiệu, nền tảng đầu tư các tính năng hiệu quả đảm bảo chiến dịch quảng cáo được triển khai với nội dung phù hợp. Có thể kể đến In-Feed ads (Quảng cáo trên dòng thời gian) giúp video quảng cáo có thể hiển thị toàn màn hình, loại bỏ khả năng chụp màn hình thương hiệu bên cạnh nội dung phản cảm. Hay TikTok Inventory Filter (Bộ lọc danh mục TikTok) đảm bảo nội dung của các thương hiệu được phân phối bên cạnh các video phù hợp, thậm chí người dùng kiểm soát được các vị trí hiển thị của quảng cáo, cho phép doanh nghiệp kiểm soát việc quảng cáo của họ sẽ được phân phát ở những nơi nào.



Ngoài ra, để Ủng hộ sự minh bạch và giải trình có trách nhiệm, TikTok cũng cung cấp đầy đủ và đa dạng những tài nguyên về số lượng và tính của nội dung bị gỡ bỏ do vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng hoặc Điều khoản Dịch vụ. Nhờ đó, thương hiệu có thể dễ dàng đối chứng cũng như hiểu rõ hơn về cách xử lý những nội dung vi phạm từ TikTok để an tâm triển khai hoạt động quảng cáo.

Bên cạnh đó, Bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng là tập hợp những cải cách chính sách, quy trình về hoạt động an toàn cũng như trang bị các tính năng nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Còn Cùng hợp tác vì sự tiến bộ đánh dấu hợp tác của TikTok với các chuyên gia an toàn trực tuyến bao gồm các hội đồng cố vấn, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội trong ngành trên toàn thế giới vì nỗ lực xây dựng một nền tảng an toàn.

Toạ đàm "Những nỗ lực của TikTok nhằm chung tay hướng tới môi trường số an toàn toàn diện" tại sự kiện TikTok Safety Summit 2024

Nỗ lực An toàn thương hiệu sẽ không đạt hiệu quả tối đa nếu chỉ xuất phát từ nỗ lực đơn phương của nhãn hàng. Hiểu rõ điều đó, TikTok đã liên tục cải tiến, lắng nghe phản hồi từ cộng đồng lẫn đối tác để từng bước hoàn thiện nền tảng, trở thành không gian đáng tin cậy nơi những khách hàng tiềm năng có thể đón nhận thông điệp, thông tin về thương hiệu một cách tích cực và ý nghĩa nhất.