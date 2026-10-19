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[ẢNH] Ngắm khung cầu dáng "lá dừa nước" bằng thép khổng lồ trên sông Sài Gòn

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sà lan chở khung vòm cầu đi bộ dáng lá dừa nước bằng thép khổng lồ tiến vào sông Sài Gòn, di chuyển qua cầu Phú Mỹ và tiến về trung tâm TPHCM.

Sáng 19/10, sà lan lai dắt và chở khung vòm thép cầu đi bộ trên sông Sài Gòn hình lá dừa nước đã về tới cầu Phú Mỹ, khu vực Quận 7 cũ để chuẩn bị cho quá trình hợp long cây cầu được mong chờ của TPHCM.

Ghi nhận thực tế lúc khoảng 10h sáng, sà lan được hộ tống bởi ca nô của lực lượng CSGT đường thuỷ di chuyển thành công qua cầu Phú Mỹ, cây cầu dây văng lớn bắc qua sông Sài Gòn. Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển trên sông Sài Gòn tiến về công trường xây dựng ở trung tâm TPHCM, khu vực bến Bạch Đằng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết:

Đoàn sà lan có hộ tống của ca nô tiến vào sông Sài Gòn ở ngã ba sông Soài Rạp. Ảnh: Đ.Xá.

Lá dừa nước bằng thép khổng lồ nặng 3.400 tấn ở khu vực ngã ba sông. Ảnh: Đ.Xá.

Cầu đi bộ bằng thép được đóng ở Vũng Tàu, sau đó sử dụng sà lan cỡ lớn chở về lắp ráp ở bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn). Ảnh: Đ.Xá.

Cầu được coi là biểu tượng mới của TPHCM cho mục đích du lịch, tham quan giải trí. Ảnh: Đ.Xá.

Đoàn sà lan di chuyển qua cầu Phú Mỹ thành công. Ảnh: Đ.Xá.

Đoàn sà lan chở cầu thép trên sông Sài Gòn, đang tiến về trung tâm TPHCM. Ảnh: Đ.Xá.

Dự kiến 15h chiều đoàn sà lan sẽ neo đậu ở công trường ven sông Sài Gòn, phía bờ Thủ Thiêm (phường An Khánh). Ảnh: Đ.Xá.

Theo Đại Trí

Đại đoàn kết

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