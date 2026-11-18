Sáng 17/11, tại Hà Nội, ca sĩ Anh Thơ cùng Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn và Lan Anh tổ chức họp báo giới thiệu concert "Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường". Đây là lần đầu tiên 5 giọng ca cùng thực hiện một chương trình riêng sau nhiều năm gắn bó trên các sân khấu âm nhạc.

Các nghệ sĩ chia sẻ về chương trình.

Ca sĩ Anh Thơ chia sẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, Anh Thơ cho biết ý tưởng thực hiện chương trình đã được nhóm nghệ sĩ ấp ủ từ lâu. Nữ ca sĩ là người đứng ra, thúc giục các đồng nghiệp sớm bắt tay thực hiện bởi không muốn chờ đợi thêm.

"Nhóm có ý tưởng nung nấu thực hiện chương trình từ lâu rồi, Anh Thơ nói với mọi người làm đi không già nhanh lắm. Nói thế 4 anh chị em đồng ý làm luôn. Khi đi diễn với nhau, chúng tôi đều bảo sẽ làm một đêm vừa là dấu ấn, vừa là kỷ niệm cho tất cả chúng ta", nữ ca sĩ chia sẻ.

Trọng Tấn cho biết ý tưởng đã có từ trước nhưng đến thời điểm này mới hội tụ đủ nhân duyên. Anh bày tỏ sự nể phục trước năng lượng và quyết định thành lập công ty hoạt động chuyên nghiệp của Anh Thơ để cùng thực hiện liveshow lần này.

"Anh Thơ có quyết định táo bạo là có công ty hoạt động chuyên nghiệp. Trọng Tấn rất nể cô bạn của mình, nhiều năng lượng. Khi 5 anh em ngồi bàn bạc với nhau, chúng tôi nhất trí ngay như là ra mắt công ty luôn", nam ca sĩ nói.

3 "ông hoàng nhạc đỏ" Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn.

NSƯT Lan Anh chia sẻ.

NSƯT Đăng Dương cho biết 5 nghệ sĩ được đào tạo cùng thời điểm, có nhiều điểm tương đồng trong con đường nghệ thuật là cùng theo đuổi âm nhạc chính thống, từ nhạc cách mạng, dân gian đến thính phòng cổ điển, đồng thời có tình yêu dành cho những bài ca đi cùng năm tháng.

Trong khi đó, NSƯT Việt Hoàn bày tỏ niềm hạnh phúc khi được các đồng nghiệp trẻ hơn đồng hành trên nhiều sân khấu lớn. Nam ca sĩ cho biết dù đã ở tuổi U60, anh vẫn luôn cảm thấy mình trẻ trung. Với anh, concert không chỉ là đêm nhạc thăng hoa về nghệ thuật mà còn là dịp để 5 người thể hiện tình cảm đồng nghiệp gắn bó như anh chị em trong gia đình.

NSƯT Lan Anh cũng kể lại nhiều kỷ niệm từ thời sinh viên. Trọng Tấn là người đầu tiên mua được chiếc xe Cub 82 và từng chở chị đi diễn. Anh Thơ từng kho cá cho Lan Anh còn Đăng Dương thường đàn hát cùng các bạn. Những kỷ niệm ấy khiến cuộc hội ngộ lần này càng có ý nghĩa với các nghệ sĩ.

Đáng chú ý, khi được hỏi về chuyện cát-xê của dàn nghệ sĩ, Anh Thơ có câu trả lời khá thoải mái. Nữ ca sĩ cho biết điều quan trọng nhất với cả nhóm là có một chương trình âm nhạc ấn tượng, ghi dấu chặng đường gắn bó lâu năm.

"Cát-xê là điều vô giá khi Anh Thơ nói ra thì mọi người bảo cứ hát đi, cứ diễn đi, điều quan trọng nhất là chúng ta có chương trình âm nhạc ấn tượng, dấu ấn nhất. Chuyện cát-xê thì có thể hôm nay Anh Thơ nợ, mai trả không vấn đề gì bởi chúng tôi còn đi với nhau lâu dài, ít nhất là... 40 năm nữa", nữ ca sĩ chia sẻ. NSƯT Việt Hoàn cũng hài hước nói: "Có lẽ cát-xê của 5 anh em còn chờ... khán giả ủng hộ có nhiệt tình hay không".

Anh Thơ cho biết ngay sau khi chương trình được công bố đã có một công ty mua 100 vé. Nữ ca sĩ hy vọng khán giả tiếp tục ủng hộ để đêm diễn có thể cháy vé.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Anh Thơ nhớ lại thời mới từ quê ra Hà Nội học tập, đi hát ở các quán sinh viên với mức cát-xê chỉ 50.000-70.000 đồng. Cả 5 nghệ sĩ đều từng trải qua những ngày tháng khó khăn, vừa học vừa làm, trước khi có được vị trí như hiện tại.

"Chúng em từ quê ra, hồi đó tôi có chiếc xe mini màu đỏ, diện áo dài, chạy show hát ở các quán sinh viên, cát-xê 50.000, 70.000 đồng, chúng tôi đều như thế. Giờ chúng tôi may mắn đều thành công, có nhà có xe, thực sự rất hạnh phúc bởi chúng tôi đi đúng con đường mình lựa chọn, yêu dòng nhạc quê hương đất nước", Anh Thơ chia sẻ.

Về nội dung concert, nhạc sĩ Lưu Hà An, một trong hai giám đốc âm nhạc của chương trình, cho biết ê-kíp đang lựa chọn các tác phẩm với số lượng nhiều gấp đôi số bài dự kiến biểu diễn. Các nghệ sĩ đều có nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi, đồng thời mong muốn những bản hit quen thuộc được thể hiện qua các hình thức kết hợp mới.

Theo nhạc sĩ Lưu Hà An, chương trình sẽ có những màn song ca, tam ca và sự hoán đổi giữa các giọng hát. Tuy nhiên, yếu tố được đặt lên hàng đầu vẫn là cảm xúc âm nhạc.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết sân khấu được đầu tư hệ thống màn LED, thiết bị trình diễn và ban nhạc quy mô lớn. Bên cạnh phần biểu diễn, anh muốn các nghệ sĩ có thêm thời gian chia sẻ, kể lại những câu chuyện gắn bó trong gần 30 năm làm nghề.

Concert "Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường" dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Theo Anh Thơ chia sẻ nếu nhận được sự yêu mến của khán giả, nhóm mong muốn tiếp tục đưa concert đến nhiều vùng miền và mời thêm những giọng ca trẻ yêu dòng nhạc quê hương, đất nước tham gia.

Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn vốn là bộ ba tam ca nhạc đỏ được đông đảo khán giả yêu mến. Trong đó, Đăng Dương nổi bật với giọng nam cao nội lực, gắn bó với dòng nhạc thính phòng và cách mạng; Trọng Tấn được biết đến qua chất giọng sáng, vang, giàu cảm xúc; Việt Hoàn gây dấu ấn bởi lối hát ấm áp, mộc mạc, giàu tính tự sự. Cả ba được khán giả yêu mến gọi là "ông hoàng nhạc đỏ". Ở phía nữ, Anh Thơ là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian, quê hương với chất giọng ngọt ngào, đậm âm hưởng Bắc Bộ. NSƯT Lan Anh được đánh giá cao ở dòng nhạc thính phòng với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, phong cách biểu diễn tinh tế. Cả 5 nghệ sĩ đều có nền tảng đào tạo thanh nhạc bài bản, nhiều năm theo đuổi dòng nhạc chính thống và sở hữu những dấu ấn riêng trong đời sống âm nhạc Việt Nam.



