Anh trai chồng Đỗ Mỹ Linh khoe phòng gym riêng hoành tráng trong dinh thự trăm tỷ nhà bầu Hiển

Trên trang cá nhân, thiếu gia Đỗ Quang Vinh - cậu cả nhà bầu Hiển cũng là anh chồng của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh - mới đây khiến netizen xuýt xoa khi chia sẻ khoảnh khắc tập luyện trong phòng gym riêng sang trọng bậc nhất bên trong dinh thự trăm tỷ của gia đình.

Theo đó, không gian phòng tập của các thành viên nhà bầu Hiển được thiết kế rộng rãi, trang bị máy móc hiện đại, hệ thống tạ, máy chạy chuyên nghiệp và khu vực cardio riêng biệt, chẳng thua kém các phòng tập cao cấp. Điểm đáng chú ý là mọi thứ trong phòng đều được bố trí gọn gàng, tông màu chủ đạo đen - xám tạo cảm giác mạnh mẽ, đậm chất "rich kid". Trước đó, thiếu gia nhà bầu Hiển cũng thường xuyên khoe ảnh tập gym cực hăng say, với body 6 múi khiến netizen trầm trồ vì phong cách sống hiện đại, năng động và chú trọng sức khỏe.

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh - anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh check-in tại biệt thự đất vàng của gia đình

Ngoài góc tập luyện, thiếu gia Đỗ Quang Vinh còn hé lộ một phần kiến trúc tinh tế của biệt thự, với tường phòng thay đồ sanh chảnh của anh cùng cặp con đầu lòng song sinh - Gấu và Thỏ. Căn phòng nổi bật với thiết kế sàn gỗ, các vật dụng đắt tiền, loạt hộp hàng hiệu chất đống. Nhiều cư dân mạng bình luận: "Đúng chuẩn nhà đại gia, phòng gym riêng tiện nghi quá", "Không cần ra ngoài vẫn có không gian rèn luyện chuẩn 5 sao", "Phòng thay đồ cũng đẹp nữa"...

Trước đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng từng check-in tại phòng tập riêng của gia đình chồng. Nàng hậu sinh năm 1996 đăng khoảnh khắc chồng cô - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội miệt mài với máy chạy bộ còn con gái nhỏ Titi vui vẻ đùa nghịch trên sàn.

Được biết, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang hiện sinh sống cùng gia đình trong dinh thự trị giá hàng trăm tỷ đồng thuộc khu đất vàng giữa lòng Hà Nội. Biệt thự gây ấn tượng với kiến trúc châu Âu cổ điển, nội thất xa hoa và hệ thống tiện ích khép kín: từ hồ bơi, khu vườn, phòng chiếu phim đến phòng gym riêng.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì hình ảnh kín tiếng, nhẹ nhàng, thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các sự kiện thể thao và hoạt động thiện nguyện.

Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc chồng và con gái trong phòng gym riêng