Apple sắp chia lịch ra mắt iPhone 2 lần/năm để "đánh phủ đầu" Samsung?

Apple đang ấp ủ một kế hoạch lớn thay đổi lịch ra mắt iPhone trong những năm tới. Theo thông tin từ một số nhà mạng châu Âu, hãng có thể tách thời điểm trình làng các dòng máy thành hai giai đoạn mỗi năm. Các mẫu Pro và Pro Max vẫn giữ truyền thống ra mắt vào mùa thu, trong khi phiên bản tiêu chuẩn hoặc Air sẽ xuất hiện vào mùa xuân. Nếu điều này thành hiện thực, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt cùng thời điểm với Galaxy S26 của Samsung.

Kế hoạch mới dự kiến cũng bao gồm việc khai tử dòng Plus, thay vào đó là các mẫu Air hoặc 18e. Trong trường hợp này, nhóm sản phẩm ra mắt mùa xuân sẽ bao gồm iPhone 18 và 18e, còn dòng Air có thể được dời sang mùa thu cùng với bản Pro.

Điểm đặc biệt của thay đổi này là iPhone 18 và 18e sẽ xuất hiện chỉ khoảng nửa năm sau khi dòng iPhone 17 lên kệ. Điều này có thể tạo ra áp lực không nhỏ lên doanh số của các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn, khi người dùng có xu hướng chờ sản phẩm mới thay vì mua ngay.

Dù lý do chính xác chưa được Apple công bố, giới phân tích cho rằng hãng muốn "đánh phủ đầu" các flagship Galaxy của Samsung, thu hút sự chú ý của thị trường vào thời điểm mà trước nay vốn thuộc về đối thủ. Đây cũng có thể là một bước đi chiến lược nhằm phân bổ hợp lý hơn năng lực sản xuất, đồng thời tạo thêm điểm nhấn trong năm.

Hình minh họa.

Ngoài ra, năm tới nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của iPhone màn hình gập được chờ đợi từ lâu. Sản phẩm này dự kiến sẽ ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 Pro vào mùa thu, thay vì trùng lịch với Galaxy Z Fold 8, nhằm phù hợp với chiến lược tiếp thị mới.

Nếu kế hoạch này được triển khai, người hâm mộ sẽ có hai sự kiện iPhone lớn mỗi năm. Apple thậm chí có thể tận dụng tâm lý của nhóm khách hàng trung thành, khuyến khích họ mua iPhone bản tiêu chuẩn vào mùa xuân rồi nâng cấp lên bản Pro vào mùa thu, từ đó tạo thêm một làn sóng doanh số mới chỉ cách nhau vài tháng.