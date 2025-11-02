Apple thu hơn 2.500 tỷ đồng trên sàn TMĐT trong quý III/2025

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Metric, trong quý III/2025, Apple giữ vị trí dẫn đầu về thương hiệu có doanh số cao nhất trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam với 2.509 tỷ đồng, tăng 72,2% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh của Apple cho thấy nhu cầu cao đối với các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là iPhone 17 series trong bối cảnh sức mua thiết bị điện tử đang phục hồi sau nửa đầu năm chững lại.

Trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu có doanh số cao nhất quý III/2025, Apple đứng đầu, theo sau là Samsung (821 tỷ đồng, tăng 20,97%) và Top Gia – thương hiệu thuộc nhóm hàng Nhà cửa – Đời sống – với 506 tỷ đồng, tăng tới 155,56%. Thương hiệu công nghệ khác là Xiaomi cũng nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh, ghi nhận mức tăng 25,64%.

Nhóm hàng điện thoại và máy tính bảng tiếp tục là lĩnh vực sôi động nhất trên sàn TMĐT. Năm thương hiệu có doanh số cao nhất trong nhóm này gồm Apple, Samsung, Xiaomi, Goqiodoq và Oppo. Trong đó, Goqiodoq nổi bật với tốc độ tăng trưởng tới 266,45%, trong khi Oppo ghi nhận mức giảm 65,81%. Ở mảng cửa hàng, Apple Flagship Store dẫn đầu với doanh số tăng 112,69%, tiếp theo là Viettel Store – AAR tăng tới 123,32% và gian hàng Minh Tuan Mobile Official ghi nhận tăng mạnh, đạt 133,99%. Các cửa hàng này đều có mức tăng trưởng mạnh trên Shopee – nền tảng tiếp tục dẫn đầu mảng thiết bị điện tử.

Bên cạnh nhóm điện thoại, ngành hàng máy tính, laptop và thiết bị văn phòng cũng tăng trưởng tích cực trong quý III. Colorful ghi nhận mức tăng nổi bật nhất với con số 668,46%, theo sau là Xiaomi với mức tăng 107,45% và Lenovo tăng 59,45%. Apple đứng thứ ba trong nhóm này, với mức tăng 51,32% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, một số thương hiệu giảm doanh số gồm Dell với 17,73%, MSI giảm 3,67% và Asus giảm nhẹ 2,10%.

Dữ liệu từ Metric cho thấy xu hướng người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục ưu tiên các sản phẩm công nghệ và thiết bị phục vụ công việc, học tập, cũng như chăm sóc cá nhân. Trong đó, các thương hiệu công nghệ hàng đầu như Apple, Samsung hay Xiaomi vẫn giữ vị thế ổn định nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, chiến lược mở rộng kênh phân phối trực tuyến, và sức hút từ hệ sinh thái thiết bị đồng bộ.

Nền tảng này cũng dự đoán doanh số thương mại điện tử quý IV/2025 sẽ đạt khoảng 105 nghìn tỷ đồng, tăng 1,35% so với quý III/2025. Tổng sản lượng hàng hóa ước đạt 1,069 triệu sản phẩm, tăng 8,14% so với quý trước. Sự tăng trưởng trong quý cuối năm được thúc đẩy nhờ các chiến dịch khuyến mãi lớn như "11/11" và "12/12" – giai đoạn mua sắm cao điểm cuối năm, cùng xu hướng tiêu dùng tăng mạnh ở các nhóm hàng điện tử, gia dụng và thời trang.

Ngoài ra, sự phát triển của các kênh bán hàng đa nền tảng, đặc biệt là livestream và các chiến dịch flash sale trên các sàn thương mại điện tử, tiếp tục góp phần mở rộng quy mô đơn hàng. Bên cạnh đó, đầu tư vào logistics và trải nghiệm giao hàng nhanh giúp củng cố niềm tin người tiêu dùng, hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường TMĐT đang tiến tới giai đoạn bền vững hơn.