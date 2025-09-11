Apple vừa ra mắt chiếc 'iPhone xấu nhất lịch sử'

Sự kiện "Awe-Dropping" của "táo khuyết" đêm 9/9 (theo giờ Việt Nam) không thiếu những tiếng vỗ tay sau màn keynote của CEO Tim Cook và các cộng sự. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều các ý kiến chỉ trích của người dùng xen lẫn sự hoài nghi của các chuyên gia công nghệ.

"Chiếc iPhone xấu nhất lịch sử"

"Thật ngớ ngẩn. Tôi không hiểu vì sao họ lại làm một chiếc điện thoại siêu mỏng trong khi người dùng cần thiết bị có pin lâu hơn. Bạn có nhớ không lâu trước đó, họ đã 'phá hủy' MacBook khi theo đuổi độ mỏng một cách cực đoan khiến bàn phím bị hỏng. Sau vụ kiện tập thể từ người dùng khiến Apple bị phạt 50 triệu USD, họ đã xoay sở bằng cách làm MacBook dày trở lại", The Verge dẫn lời chuyên gia Antonio G. Di Benedetto sau sự kiện ra mắt iPhone 17.

iPhone Air là bất ngờ lớn nhất của "Táo khuyết". CEO Tim Cook gọi đây là sáng kiến đột phá nhưng những phản ứng đầu tiên của cộng đồng lại có phần trái ngược. Người dùng mạng xã hội Reddit gọi đây là "chiếc iPhone xấu nhất lịch sử", trong khi từ khóa này cũng đang trong top thịnh hành trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - với hơn một triệu bình luận.

"Chiếc iPhone xấu nhất lịch sử" đang là từ khóa được lan truyền khắp các mạng xã hội.

Chuyên gia công nghệ Thomas Ricker tỏ ra bối rối khi táo khuyết cắt giảm dung lượng pin, camera để làm một chiếc điện thoại mỏng, sau đó lại bán ốp lưng kèm sạc dự phòng. "Tôi không hiểu mình cần một chiếc điện thoại mỏng làm gì khi phải giấu nó sau lớp nhựa dày của ốp lưng? Sao tôi lại chọn pin thấp hơn với độ dày gấp đôi khi dùng ốp lưng với pin MagSafe Air giá 99 USD?".

"Mua điện thoại mỏng để rồi phải gắn thêm phụ kiện cho dày lên. Thật là một vòng luẩn quẩn", một tài khoản Reddit bình luận. Trên mạng xã hội này, bình luận được "upvote" nhiều nhất viết: "Giảm dung lượng pin để bán thêm ốp sạc dự phòng. Một cú 'úp bô' hoàn hảo".

AI bị lãng quên

Trong khi cả thế giới Android đã chạy đua AI, Apple dường như vẫn đang bận rộn với những tính toán để máy mỏng hơn, sắp xếp lại vị trí camera. Khá nhiều người tỏ ra hụt hẫng khi xuyên suốt sự kiện của Apple, AI dường như bị lãng quên.

AI bị "lãng quên" trong bữa tiệc nhà táo.

Google đang biến AI thành trung tâm của hệ điều hành Android, còn Samsung gặt hái thành quả ngọt từ Galaxy AI thì Apple vẫn đang loay hoay trước kỷ nguyên mới. Không một tính năng AI nào thật sự mang tính đột phá được giới thiệu. Lời hứa "sẽ tích hợp sâu AI vào hệ điều hành iOS trong tương lai" chỉ cho thấy hãng đang chậm chân, thiếu tầm nhìn. Khách hàng sẽ tiếp tục phải chờ để được dùng những tính năng AI mà Samsung đã phổ cập đến hàng triệu người dùng phổ thông.

Không ít người dùng trung thành của Apple cũng tỏ ra thất vọng. Họ cho một chiếc smartphone năm 2025 mà không có AI thì "khác gì điện thoại năm 2015". Từ vai trò tiên phong, nhiều năm gần đây táo khuyết đã đánh mất khả năng thuyết phục người dùng về tinh thần đổi mới, sáng tạo. iPhone Air có thể là nỗ lực làm mới thương hiệu, nhưng phản ứng không mấy tích cực ban đầu cho thấy nó giống một canh bạc hơn là một bước tiến.

Dấu hỏi lớn đang được đặt ra với Apple khi họ tỏ ra quá chậm chân trong lĩnh vực này so với các đối thủ.

Khả năng thuyết phục công chúng bằng ngôn ngữ thiết kế đã không còn, thay vào đó, Apple đang loại hoay tái chế ý tưởng đã cũ trong những lớp vỏ mới.

Nhìn sang đối thủ lớn nhất, Samsung liên tục thử nghiệm các yếu tố mới, từ màn hình gập, viền siêu mỏng đến tích hợp AI rất sâu vào các sản phẩm. Kết quả, nhu cầu khổng lồ dành cho Galaxy Z Fold7 đã khiến chính Samsung và các đối tác trong chuỗi cung ứng phải 'choáng ngợp'. Hãng công nghệ Hàn Quốc đã phải liên tục tăng mục tiêu sản xuất:

Trong tháng 8 vừa qua, sản lượng Z Fold7 đã tăng đột biến lên 430.000 chiếc, so với kế hoạch ban đầu chỉ là 170.000 chiếc. Đến tháng 9, kế hoạch sản xuất Z Fold7 được nâng từ 200.000 lên 260.000 chiếc.

Những con số biết nói này có thể là tín hiệu cho thấy người dùng ngày càng thực tế, sẵn sàng đầu tư cho những thiết bị mang tính đột phá cả về thiết kế lẫn tính năng công nghệ, thay vì những nỗ lực mang tính trình diễn, bảo thủ.



