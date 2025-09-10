Cùng ra mắt smartphone siêu mỏng nhẹ nhưng Samsung đã 'hạ đo ván' Apple ở một điểm

Sau nhiều đồn đoán, táo khuyết đã trình làng mẫu di động mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay mang tên iPhone Air. Sở hữu độ mỏng 5,6 mm, nặng 165 gram ấn tượng nhưng thực tế dòng Air gần như không tạo được quá nhiều điểm nhấn trong đêm ra mắt. Thiết bị gần như mờ nhạt trong suốt buổi ra mắt còn người dùng lại tỏ ra thất vọng khi mẫu điện thoại được mong chờ lại phải đánh đổi quá nhiều về pin, camera.

Một chiếc smartphone ra mắt vào năm 2025 nhưng lại chỉ trang bị camera đơn và muốn sử dụng được trọn vẹn một ngày phải cần thêm một... cục pin mở rộng.

Chiếc iPhone Air vừa ra mắt của Apple. Ảnh: Cnet.

Màn ra mắt có phần ít điểm nhấn của iPhone Air khiến nhiều người nhớ về đêm Galaxy Unpacked, diễn ra ở Brooklyn, New York, hai tháng trước, nơi những tràng pháo tay, những bàn tán xôn xao và trầm trồ mỗi khi CEO MX - TM Roh trình diễn thiết kế mới của Galaxy Z Flip7 và Z Fold7.

Tại đây, Samsung không dành quá nhiều lời hoa mỹ để nói về sản phẩm hay đưa ra những con số cơ học mà truyền đi thông điệp tinh tế rằng: siêu mỏng nhẹ không chỉ là cuộc cách mạng kỹ thuật, triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm đổi mới sáng tạo mới là đích đến cuối cùng các nhà sản xuất nên theo đuổi.

Màn ra mắt Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tại sự kiện Galaxy Unpacked 2025 của Samsung. Ảnh: Samsung.

Khác biệt về triết lý

Trong khi đối thủ dành nhiều lời tán dương về thiết kế mỏng trên điện thoại mới, Samsung lại nhấn mạnh đến hành trình nhiều năm nghiên cứu và lắng nghe từng trải nghiệm thực tế của người dùng để tạo ra thế hệ điện thoại gập tinh gọn, dễ mang theo nhưng vẫn mạnh mẽ về hiệu năng.

Samsung không xem “siêu mỏng nhẹ” là bước tiến kỹ thuật đơn thuần. Với hãng, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 là minh chứng rõ ràng trong việc nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Samsung hiểu rằng, điều quan trọng không nằm ở các con số kỹ thuật. Người dùng cần cảm nhận rõ sự khác biệt ngay khi cầm máy trên tay.

Hãng di động Hàn Quốc cho thấy họ đang lắng nghe người dùng rất nhiều khi nhận yếu tố mỏng nhẹ như một chìa khóa để khắc phục điểm yếu tồn tại lâu năm của dòng màn hình gập - đó là sự cồng kềnh và khó thao tác. Với Galaxy Z Fold7, mục tiêu của hãng là mang lại cảm giác quen thuộc như khi cầm một chiếc smartphone dạng thanh. Đảm bảo tính thoải mái khi sử dụng trong khi vẫn giữ được những giá trị trải nghiệm mở rộng mà chỉ thiết bị gập có thể mang lại.

Đây là khác biệt nổi bật nhất của Samsung so với đối thủ. Trong khi “nhà táo” chỉ đơn giản là giới thiệu một smartphone mỏng hơn, hãng di động Hàn Quốc đã làm tốt việc mang đến trải nghiệm hoàn thiện cho người dùng, trong khi vẫn giữ nguyên những giá trị truyền thống.

Người dùng trải nghiệm Samsung Galaxy Z Fold7 và Z Flip7. Ảnh: Samsung

Rõ ràng, yếu tố mỏng nhẹ sẽ xóa bỏ rào cản tâm lý khi chọn mua smartphone gập của người dùng phổ thông. Hơn thế nữa, Samsung đang truyền đi một thông điệp nhất quán rằng hãng luôn phát triển sản phẩm với tầm nhìn dài hạn, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về những gì người dùng thực sự mong muốn.

Sau bảy thế hệ thiết bị màn hình gập, mục tiêu lớn hơn Samsung muốn hướng đến đơn thuần là làm cho thiết bị mỏng hơn hay nhẹ hơn - mà là đảm bảo sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, độ bền và trải nghiệm người dùng.

Đến ‘khuôn vàng thước ngọc’ của ngành di động

Quay lại với sự kiện Galaxy Unpacked, Samsung không nói nhiều về các con số, hãng chủ yếu tập trung vào trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, giới công nghệ đều đồng ý rằng Samsung đã mở ra cuộc cách mạng hoàn toàn mới về trải nghiệm di động khi trình làng Galaxy Fold vào năm 2017.

Đến nay, qua 7 thế hệ nâng cấp, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 thực sự là bước nhảy vọt đáng kinh ngạc về ngôn ngữ thiết kế. Đây là smartphone mỏng nhất và nhẹ nhất trong dòng Galaxy Z Series từ trước đến nay. Galaxy Z Fold7 nặng chỉ 215g, nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra. Khi gập lại, máy chỉ dày 8,9 mm, là một trong những smartphone gập mỏng nhất thị trường.

Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 được đánh giá là bước nhảy vọt về ngôn ngữ thiết kế siêu mỏng nhẹ. Ảnh: Samsung

Trong khi đó, “táo khuyết” chỉ đơn giản là trình làng một phiên bản mỏng hơn của điện thoại mới. Nhiều năm qua, hãng vẫn loay hoay trong chính cái bóng của mình, không thật sự tạo ra được đột phá. Đã từ rất lâu, thiết kế có logo quả táo cắn dở không còn là chuẩn mực của toàn ngành.

Rõ ràng, thế giới đã thay đổi rất nhanh và yêu cầu của người dùng không còn giới hạn về những con số kỹ thuật. Chẳng ai muốn cầm trên tay những thiết bị na ná nhau, chỉ có thể phân biệt với những thế hệ rất cũ qua một vài thay đổi trong việc sắp xếp phần cứng hay “trông có vẻ mỏng hơn một chút”. Thay vào đó, người dùng hiện đại cần những thiết bị mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ hơn với tinh thần phóng khoáng, sáng tạo hơn.

Cuối cùng, trong khi Samsung liên tục cập nhật các tính năng AI mới trên di động, đưa Galaxy AI đến hàng triệu người dùng từ phổ thông đến cao cấp, “nhà táo” phần nào khiến người ta thất vọng khi gần như không nhắc đến AI trong suốt buổi keynote hôm 9/9.

Đặc biệt, người dùng Việt Nam đang được hưởng lợi trực tiếp từ những nỗ lực của Samsung khi tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới được hỗ trợ tiếng Việt. Galaxy AI được phát triển rất sớm từ đầu năm 2024 giúp các tính năng như Generative AI trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết. Với cú bắt tay với Google, người dùng Samsung đang được miễn phí 6 tháng Google AI Pro trên các dòng cao cấp.

Với Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, Samsung cho thấy thay vì chỉ tập trung vào các thông số kỹ thuật, trải nghiệm người dùng mới là thước đo chuẩn mực của ngành di động hiện đại. Dòng Galaxy Z mới của Samsung không chỉ toàn diện về phần cứng, phần mềm và quy trình sản xuất, thiết bị còn mang đến cho người dùng những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo mà không phải đánh đổi bất kỳ điều gì đến từ giới hạn vật lý.







