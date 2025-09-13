Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong số 195 doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM tính đến hết tháng 7/2025, đáng chú ý có 3 doanh nghiệp bất động sản với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Thuế TPHCM vừa có Thông báo số 7377/TB-TPHCM công khai danh sách 195 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 7/2025 với tổng số tiền gần 1.187 tỷ đồng.

Trong danh sách này có 3 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Đáng nói, cả 3 doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Đứng đầu là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của Đất Xanh Group) với số tiền nợ thuế hơn 254 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư các dự án như: Gem Sky World tại tỉnh Đồng Nai; chung cư Opal Skyline và Opal Boulevard tại TPHCM, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…

Ba đại gia bất động sản TPHCM nợ thuế hàng trăm tỷ đồng- Ảnh 1.

Dự án Gem Sky World do Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư

Xếp thứ hai là Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát với số tiền nợ thuế hơn 133 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án đất nền Florence Resident, phường Thuận Giao, TPHCM (trước đây là phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thứ ba là CTCP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim, với số tiền nợ thuế hơn 119 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có mối liên hệ chặt chẽ với Kim Oanh Group và hiện là chủ đầu tư dự án K-Home New City, phường Bình Dương, TPHCM.

Tiếp đến có 12 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 10 tỷ đồng đến 90 tỷ đồng. Phần lớn trong số này cũng là các doanh nghiệp bất động sản.

Đơn cử như Kim Oanh Group nợ thuế 71,4 tỷ đồng; Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam nợ 55,5 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi nợ 27,7 tỷ đồng;

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Tân Phước Vĩnh nợ 17,8 tỷ đồng; CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nợ 13 tỷ đồng.

Tiếp đến có 35 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Có thể kể ra Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh nợ 8,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên long nợ hơn 6 tỷ đồng, chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Bình Dương nợ hơn 3 tỷ đồng...

Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

