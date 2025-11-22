Ba Huân, Color Man Food cùng nhiều công ty khác nợ BHXH tiền tỉ

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM vừa công bố danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn. Số liệu nợ tính đến hết ngày 31-10 và cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 17-11.

Dẫn đầu danh sách là Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) nợ BHXH lên đến gần 58,7 tỉ đồng với số lao động được ghi nhận là 962 người.

Tiếp theo là Công ty CP dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn, nợ BHXH 40,7 tỉ đồng, số lao động ghi nhận chỉ 30 người.

Đáng chú ý, trong danh sách có Công ty CP Ba Huân vừa gây dậy sóng dư luận khi bị nợ thuế hơn 51 tỉ đồng phải thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan và người sáng lập công ty là bà Phạm Thị Huân tiết lộ đã bán toàn bộ cổ phẩn cho chủ mới.

Theo đó, Công ty CP Ba Huân nợ hơn 7,8 tỉ đồng BHXH, số lượng lao động ghi nhận 414 người.

Công ty CP Ba Huân nợ thuế và nợ cả BHXH

Trong danh sách có nhiều doanh nghiệp dệt may như: Công ty TNHH Việt Thắng Jean nợ gần 18,2 tỉ đồng; Công ty CP Dệt May Liên Phương nợ hơn 15,3 tỉ đồng; Công ty TNHH may mặc sản xuất Quang Thái nợ hơn 15 tỉ đồng; Công ty TNHH may mặc và giặt tẩy Bến Nghé nợ hơn 8,3 tỉ đồng; Công ty TNHH Đầu tư May Kim Long nợ gần 4,4 tỉ đồng; Công ty CP Dệt May Gia Định nợ 3,95 tỉ đồng.

Một số doanh nghiệp nổi tiếng khác cũng có tên trong danh sách như: Công ty CP Color Man Food nợ hơn 4 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn Mai Linh nợ gần 4,2 tỉ đồng; Công ty CP sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân (Bita's) nợ hơn 5,1 tỉ đồng; Công ty CP nhựa Sài Gòn nợ hơn 5 tỉ đồng; Công ty CP Đại Đồng Tiến nợ 6,1 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings nợ hơn 6,9 tỉ đồng; Công ty CP TINI nợ hơn 7,8 tỉ đồng.