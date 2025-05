Bà Melania bác tin ông Trump 'đánh' Harvard vì con trai Barron không được nhận

Tờ Palm Beach Post dẫn lời người phát ngôn Nicholas Clemens khẳng định: “Barron chưa từng nộp đơn vào Harvard, và bất kỳ tuyên bố nào nói rằng cậu ấy hoặc ai đó thay mặt cậu ấy nộp đơn đều hoàn toàn sai sự thật".

Tin đồn xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Trump yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang tìm cách chấm dứt các hợp đồng với Harvard.

Trường đại học danh giá này đang đệ đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm khôi phục khoản tài trợ 3,2 tỷ USD bị chính quyền đóng băng từ tháng trước. Nguyên nhân của căng thẳng là do Harvard bị cáo buộc không cung cấp thông tin về sinh viên nước ngoài theo yêu cầu từ Bộ An ninh Nội địa.

Trong một bài trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích Harvard là “rất bài Do Thái” và cho biết ông đang cân nhắc chuyển khoản tài trợ liên bang dành cho trường này sang các trường dạy nghề trên toàn quốc. “Đó sẽ là một khoản đầu tư tuyệt vời cho nước Mỹ – và rất cần thiết!”

Bà Melania Trump và con trai Barron Trump.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã gửi thư cho ban lãnh đạo Harvard, tuyên bố trường đã bị tước quyền tuyển sinh viên quốc tế vì “từ chối hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan, đồng thời duy trì một môi trường học tập không an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, cổ xúy tư tưởng ủng hộ Hamas và áp dụng chính sách phân biệt đối xử dưới danh nghĩa 'đa dạng, công bằng và hòa nhập’.”

Tuy nhiên, thẩm phán Allison Burroughs – người được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama – đã ra lệnh cấm tạm thời, ngăn chính phủ thu hồi chứng nhận cho phép Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế theo chương trình thị thực F-1 và J-1.

Cũng trong tuần qua, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Harvard vì “rất chậm trễ” trong việc cung cấp danh sách sinh viên nước ngoài. “Chúng tôi vẫn đang chờ danh sách sinh viên nước ngoài từ Harvard để xác định sau khi đã chi hàng tỷ USD, có bao nhiêu phần tử cực đoan không nên được phép quay lại đất nước chúng ta" .

Ông nói thêm: “Harvard rất chậm trong việc cung cấp tài liệu này, và chắc chắn là có lý do! Điều tốt nhất Harvard từng làm là tìm được vị thẩm phán phù hợp nhất với họ – nhưng đừng lo, chính phủ cuối cùng sẽ thắng!”

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ Barron Trump.

Các con của Tổng thống Donald Trump đều theo học tại những trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Con trai cả, Donald Trump Jr., tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania vào năm 2000. Ivanka Trump ban đầu theo học tại Đại học Georgetown trong hai năm, sau đó chuyển sang Wharton và tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế vào năm 2004. Eric Trump cũng học tại Đại học Georgetown và nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Tài chính và Quản lý vào năm 2006.

Tiffany Trump hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Pennsylvania với bằng Cử nhân Xã hội học và Nghiên cứu Đô thị vào năm 2016, sau đó tiếp tục theo học ngành luật tại Trường Luật Georgetown, nơi cô tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ Luật (JD) vào năm 2020.

Con trai út, Barron Trump, hiện vẫn đang trong quá trình học đại học. Theo thông tin gần nhất, Barron bắt đầu năm nhất tại Đại học New York (NYU) từ năm 2024.